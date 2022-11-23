شاهد: تعرض عشرات الموظفين للضرب في أكبر معمل لصناعة هواتف الآيفون بالعالم

تعرض العشرات من الموظفين للضرب في أكبر مصنع لهواتف الآيفون بالعالم والواقع في مدينة تشنغنشو وسط الصين، بعد تنظيمهم لمظاهرات حاشدة الأربعاء.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، قيل إنها صُورت في المصنع، آلاف الأشخاص يرتدون أقنعة ويواجهون عناصر من الشرطة الذين يرتدون بزات عازلة بيضاء مع دروع بلاستيكية لمكافحة الشغب.

وأظهر مقطع آخر مجموعة تضم نحو 12 شرطيا يحيطون بأحد الأشخاص ويقومون بضربه بالعصي. بينما أصيب شخص في رأسه بعد ضربه بالعصا.

وتم حجب وسم #اضطرابات فوكسكون على ما يبدو ظهر الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية غير أن بعض التعليقات التي تتحدث عن التظاهرات كانت لا تزال منشورة.

وفوكسكون مجموعة ضخمة تقوم بتجميع منتجات إلكترونية لحساب العديد من العلامات التجارية الدولية وهي الشركة المتعاقدة الرئيسية مع مجموعة آبل.

وواجهت الشركة التايوانية في الأشهر الأخيرة زيادة في عدد الإصابات بكوفيد-19 في موقعها الضخم في تشنغتشو الذي يوظّف أكثر من مئتي ألف شخص يتم إيواؤهم بصورة عامة في الموقع.

وقررت فوكسكون فرض حجر على الموقع والعمال في داخله. غير أن المئات منهم فروا بعد ذلك هلعين من الموقع سيرا على الأقدام.

والمجموعة التايوانية هي أكبر رب عمل في القطاع الخاص في الصين حيث توظف أكثر من مليون شخص في حوالي ثلاثين مصنع ومعهد أبحاث عبر مختلف أنحاء البلد.

وأكدت إدارة فوكس كون وقوع أعمال عنف داخل معمل صناعة هواتف الأيفون في الصين.