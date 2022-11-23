البرلمان الأوروبي يعلن روسيا دولة راعية للإرهاب

أعلن البرلمان الأوروبي روسيا دولة راعية للإرهاب بسبب "هجوماتها المتكررة وفظاعاتها المقترفة ضد الشعوب الأوكراني على حد تعبيره ودعى دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى أن تحذو حذوه.

وتعتبر هذه الخطوة الخطوة رمزية إلى حد كبير إذ ليس لدى الاتحاد الأوروبي إطار عمل قانوني يدعم ذلك. لكن في ذات الوقت فرض التكتل عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وفي النص الذي تمت المصادقة عليه في ستراسبورغ بأغلبية 191 صوتا مقابل معارضة 58 صوتا وامتناع 44 عن التصويت، وصف النواب الأوروبيون "روسيا بانها دولة راعية للإرهاب ودولة تستخدم وسائل إرهابية".

ودعا برلمان الاتحاد الأوروبي لضرورة وضع إطار قانوني لتصنيف الدول الراعية للإرهاب وتقليص العلاقات مع تلك الدول.

وقال نواب أوروبيون إن تدمير المنشآت المدنية وانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني هما أعمال ترهيب ضد الشعب الأوكراني ويمثلان أيضا جرائم حرب حسب قولهم.

كما أدان النواب الهجومات التي تقوم بها موسكو التي تنخرط "في إطار تنفيذ أهداف روسيا التدميرية بحق أوكرانيا وبلدان أخرى."