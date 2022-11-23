وزارة الخارجية الفرنسية تدين سلسلة الإعدامات في السعودية

دانت فرنسا في بيان صادر عن وزارة الخارجية "إعدام السعودية 17 شخصاً منذ 10 تشرين الثاني/نوفمبر".

وشددت المتحدثة باسم الخارجية على أن "فرنسا تذكر بمعارضتها المستمرة لعقوبة الإعدام في جميع الأماكن وجميع الظروف" و"تبقى ملتزمة بالتصميم على إلغاء هذه العقوبة الجائرة واللاإنسانية وغير الفعالة في العالم أجمع".

ودعا البيان المملكة العربية السعودية، كغيرها من الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام، إلى تعليقها ومن ثم إلغائها بشكل نهائي.

وأعدمت السلطات السعودية في 2022 ضعف عدد الأشخاص مقارنة بعام 2021 خصوصاً لجرائم متعلقة بالإرهاب وتهريب المخدرات، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية مساء الخميس إعدام أردني بتهمة الاتجار غير المشروع بحبوب الأمفيتامين، ليرتفع إجمالي عدد عمليات الإعدام منذ مطلع العام إلى 138.

في عام 2021، أُعدم 69 شخصاً في المملكة بينما تراجع تنفيذ هذه العقوبة بشكل كبير في عام 2020 مع 27 إعداماً. في عام 2019 تم تسجيل 187 عملية إعدام.