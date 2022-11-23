مونديال 2022: لاعبو ألمانيا يكمّون أفواههم لأن "حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض"

كمّ لاعبو المنتخب الألماني أفواههم خلال الصورة الرسمية قبيل مباراتهم مع اليابان في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة بمونديال قطر 2022، احتجاجاً على رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السماح لهم بارتداء شارات لدعم المثليين.

وبُعيد الحركة الاحتجاجية، نشر الاتحاد الألماني لكرة القدم تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها إن "هذا ليس موقفاً سياسياً، حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض (...) حظر الشارة يضاهي حظر حقنا في التعبير".

ويأتي هذا التحرّك من المنتخبات الأوروبية في إطار رسالة إلى الدولة المضيفة التي طالتها انتقادات عدة حيال سجّلها الحقوقي على مدى الأعوام الماضية.

ردود الأفعال

علق عدد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي على تصرف الفريق الألماني، معتبرين أنه يجب احترام عادات وتقاليد البلد المضيف لفعاليات كأس العالم.

وقال أحد المدونين أن على الاتحاد الدولي لكة القدم وقف هذه التصرفات وعدم تسييس الرياضة، وإلا سيواجهون بإشارات عربية مضادة، على حد تعبيره.

فيما غرد مارفين ارسنال قائلا "يجب أن يتعلم اللاعبون الألمان ترك السياسة للسياسيين. الملعب مخصص لكرة القدم. يجب أن يغطوا وجوههم الآن. مبروك لليابان".

وكتبت مستخدمة أخرى في تغريدة على تويتر "سيؤدي تدمير خط الأنابيب الألماني الروسي، نوردستريم 2، إلى العديد من الوفيات خلال هذا الشتاء يليه ركود في الربع الأول من عام 2023. لكن فريق كرة القدم الألماني المستيقظ مهتم أكثر بما تفكر فيه الثقافات الأخرى حول المثليين".

وكانت النية لدى قادة سبعة منتخبات أوروبية ارتداء تلك الشارات في إطار حملة لرفض التمييز خلال البطولة في قطر، لكن الخطوة أجهضت بعد تلويح فيفا بعقوبات تأديبية.

ويوم الاثنين، أعلنت منتخبات إنكلترا، ويلز، بلجيكا، الدنمارك، هولندا، ألمانيا وسويسرا في بيان أنها عدلت عن قرارها بارتداء قادتها شارة دعم المثليين خلال المباريات لتجنب العقوبات، معربة عن "خيبة أمل" من فيفا، الذي كان رئيسه جاني إنفانتينو حاضراً في الملعب الأربعاء.

يذكر أن منتخب ألمانيا خسر مباراته أمام اليابان بنتيجة مفاجئة 1-2، لحساب المجموعة الخامسة من كأس العالم في قطر 2022 على ستاد خليفة الدولي.