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العالم

موجة الطقس السيئ في إيطاليا تتسبب في فياضانات عارمة

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بقلم:  يورونيوز
فيضانات تضرب عدة مناطق في إيطاليا
فيضانات تضرب عدة مناطق في إيطاليا   -   حقوق النشر  screengrab RAI/EVN

تسببت موجة الطقس السيئ في حدوث فيضانات عارمة في عدة مناطق في إيطاليا. ففي مدينة البندقية، أجبرت العواصف الممطرة سكان المدينة على البقاء في منازلهم.

في أماكن أخرى، ارتفع نهر أرنو إلى مستويات مثيرة للقلق، حيث نصحت مصالح الحماية المدنية الناس بتجنب ضفافه حيث يتدفق أكثر من 2000 متر مكعب من المياه عبر المدينة كل ثانية.

كما تسببت الثلوج الكثيفة في إنقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في جنوب تيرول. كما أطاحت الرياح العاتية بالأشجار وسدت العديد من الطرق في العاصمة روما.