فرحة الجماهير المغربية والعربية بعد تعادل سلبي بين المغرب ووصيف بطل العالم منتخب كرواتيا

انتهت مباراة المنتخب المغربي مع نظيره الكرواتي على وقع تعادل سلبي، الأربعاء، في استاد البيت في العاصمة القطرية، الدوحة، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة في كأس العالم 2022.

وشكل هذا التعادل نتيجة مرضية لمشجعي الفريق المغاربة والعرب بعد تحقيق المنتخب السعودي الفوز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف وحيد، وتعادل سلبي في مباراة تونس والدنمارك.

فرحة مغـربية عـربية

احتفل عشاق الكرة الساحرة من داخل الملعب وخارجه باحترافية الفريق المغربي أمام وصيف بطل العالم الذي يضم في صفوفه لاعبين كبارا، على غرار لوكا مودريتش وبيزوفيتش وكوفاسييتش وغيرهم من النجوم.

وتداول عدد من النشطاء مقطع فيديو يظهر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والشيخة موزا بنت ناصر يردان تحية جمهور ⁧‫المغرب‬⁩ خلال المباراة ويرفعان العلم الوطني المغربي‬⁩.

وقد نال أعضاء الفريق المغربي الحصة الأكبر من التشجيع والثناء بفضل مستواهم الجيد أثناء المباراة، بما في ذلك أشرف حكيمي وحارس المرمى ياسين بونو الذي أنقذ شباك أسود الأطلس من هجوم كرواتيا الذي لا يستهان به.

وقال وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي إن الدعم الجماهيري الكبير في الملعب "ساهمت في شحذ همم اللاعبين وتشجيعهم على تقديم مستوى جيد".

وأضاف الركراكي، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أن المنافسة كانت على أشدها أمام وصيف العالم في النسخة السابقة من كأس العالم في روسيا 2018، مشيرا إلى أنه "لا يمكن القول إننا أهدرنا فوزا كان في المتناول".

ومن بين المشاهد الاستثنائية التي تلت المباراة، كان مقطع فيديو نشرته صفحة قنوات الكاس القطرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، لجماهير المغرب تقوم بتنظيف مدرجات ستاد البيت عقب انتهاء مباراة منتخب بلدهم أمام كرواتيا.

وعلق اللاعب مصطفى راضي على نتيجة المباراة قائلا إنه كان بمقدور المنتخب المغربي تحقيق 3 نقط أمام كرواتيا لولا ضعف أداء الهجوم، معتبرا أن مستوى الفريق كان جيدا وأن عليه الحذر في المباريتين المقبلتين.

فيما نشر المؤثر القطري الغافري صورة له وهو يحمل العلم المغربي، مشيدا بأداء أسود الأطلس المشرف.

تعتبر هذه المرة السادسة التي يشارك فيها أسود الأطلس في منافسات كأس العالم. وستساعدهم نتيجة اليوم من خطف نقطة ثمينة من كرواتيا، وهي نقطة هامة تمنح الفريق الأمل في الجولتين القادمتين أمام منتخبي كندا وبلجيكا.