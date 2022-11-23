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رياضة

مونديال 2022: اليابان تفجر مفاجأة وتسقط ألمانيا بهدفين لهدف

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بقلم:  يورونيوز
الفريق الياباني محتفلاً بالهدف الثاني
الفريق الياباني محتفلاً بالهدف الثاني   -   حقوق النشر  (AP Photo/Eugene Hoshiko)

سقطت ألمانيا الساعية إلى محو خروجها المحبط من الدور الأول في مونديال روسيا قبل أربع سنوات، سقوطاً مدوياً أمام اليابان 1-2 الأربعاء على ستاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من بطولة العالم 2022 في كرة القدم.

ونجحت اليابان في قلب تخلفها بهدف سجله إيلكاي غوندوغان من ركلة جزاء (33)، إلى فوز بهدفين سجلهما البديلان ريتسو دوان (75) وتاكوما أسانو (83). 

وهي ثاني مفاجأة مدوية في البطولة بعد الانتصار المدوي للسعودية على الأرجنتين 2-1 الثلاثاء.