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عدة قتلى جراء إطلاق نار في محل تجاري بولاية فرجينيا الأميركية

Access to the comments محادثة
بقلم:  Euronews
الشرطة تصل مكان الحادث
الشرطة تصل مكان الحادث   -   حقوق النشر  AP/WAVY-TV 10

أقدم رجل مسلّح على قتل عدة أشخاص مساء الثلاثاء في محل تجاري تابع لسلسلة محلات وولمارت في إحدى مدن ولاية فرجينيا الأمريكية بحسب السلطات المحلية التي أفادت بمقتل المهاجم أيضا. 

وقد أكدت شرطة مدينة تشيزابيك الحادثة المؤسفة على موقع تويتر. وقالت إانها تلقت إخطارا بوقوع إطلاق نار فسارعت إلى المكان فوجدت عدة قتلى وجرحى داخل المحل قبل أن يتم إيفاد فرق إنقاذ لتقديم الإسعافات الأولية. وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي إن مسلحا واحدا أقدم على الجريمة وأن حصيلة القتلى هي أقل من عشرة أشخاص في الوقت الذي كانت تتحدث فيه. 