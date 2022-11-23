الغزو الروسي: معارك على أكثر من محور وشتاء صعب ينتظر أوكرانيا

تتواصل المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية على جبهات عدة، بعد مرور تسعة أشهر على شن موسكو حربها ضد كييف.

وبينما تم قصف شبه جزيرة القرم بمسيّرات الثلاثاء، حسبما أفاد حاكم المنطقة المعين من قبل روسيا، حثت الحكومة الأوكرانية مواطنيها على ترشيد استخدام الطاقة وسط هجمات روسية لا هوادة فيها قلصت قدرة شبكة الكهرباء في البلاد إلى النصف، بينما حذرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة من كارثة إنسانية في أوكرانيا هذا الشتاء.

إليكم أبرز التطورات...