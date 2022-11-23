الغزو الروسي: معارك على أكثر من محور وشتاء صعب ينتظر أوكرانيا

الغزو الروسي: معارك على أكثر من محور وشتاء صعب ينتظر أوكرانيامحادثة
تتواصل المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية على جبهات عدة، بعد مرور تسعة أشهر على شن موسكو حربها ضد كييف.
وبينما تم قصف شبه جزيرة القرم بمسيّرات الثلاثاء، حسبما أفاد حاكم المنطقة المعين من قبل روسيا، حثت الحكومة الأوكرانية مواطنيها على ترشيد استخدام الطاقة وسط هجمات روسية لا هوادة فيها قلصت قدرة شبكة الكهرباء في البلاد إلى النصف، بينما حذرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة من كارثة إنسانية في أوكرانيا هذا الشتاء.
إليكم أبرز التطورات...
مقتل رضيع أوكراني في غارة روسية على مستشفى ولادة
أفادت مصالح الإنقاذية الأوكرانية أن رضيعا حديثا الولادة قد قضى في غارة شنتها القوات الروسية على مستشفى توليد في منطقة زابوريجيا الواقعة تحت السيطرة الروسية جنوب أوكرانيا.
وقال المصدر: في ليلة 23 نوفمبر دمرت قذائف روسية مبنى مؤلفا من طابقين كان يضم قسم ولادة تابعا لمستشفى محلي وقد أدى القصف إلى مقتل رضيع ولد عام 2022.