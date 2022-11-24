مونديال 2022: كريستيانو رونالدو يدخل التاريخ ويقود البرتغال لفوز مثير على غانا 3-2

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التقدم لبلاده من ضربة جزء في الدقيقة 65 خلال مواجهة منتخب غانا ضمن التصفيات النهائية لكأس العالم التي تقام في قطر.

وبذلك أصبح رونالدو أول لاعب عبر التاريخ يسجل في 5 مسابقات مختلفة من كأس العالم.

وكان رونالدو افتتح رصيده المونديالي بهدف عام 2006 ثم مثله في 2010 و2014 قبل أن يسجل أربعة في 2018، بينها ثلاثية في مرمى إسبانيا (3-3).

وتجاوز ابن الـ37 عاماً الأسطورة البرازيلية بيليه الذي سجل في أربع نسخ (1958 و1962 و1966 و1970)، والألمانيان أوفه زيلر الذي سجل في نفس النسخ الذي سجل فيها بيليه، وميروسلاف كلوزه (2002 و2006 و2010 و2014).

وعزز رونالدو سجله كأفضل هداف دولي بـ118 هدفاً في 192 مباراة، وبات على بعد هدف من معادلة الأسطورة أوزيبيو كأفضل هداف برتغالي في نهائيات كأس العالم، لكن الأخير سجل جميع أهدافه التسعة في نسخة واحدة عام 1966.

مواجهة غانا

كان رونالدو انتزع ضربة الجزاء بنفسه وقد يساهم هذا الإنجاز في تخفيف الضغط عن ابن الـ37 عاماً الذي وجد نفسه عرضة للانتقادات بعد هجومه على فريقه مانشستر يونايتد الإنكليزي ومدربه الهولندي إريك تن هاغ، ما أدى الى فسخ عقده مع النادي بالتراضي.

وردت غانا سريعاً وسجّلت هدف التعادل في الدقيقة 73 عبر لاعبها أندري أيو. ولكن البرتغال انتفضت وأحرزت هدفين في الدقيقتين الـ78 والـ80 عن طريق جواو فليكس ورافاييل لواو.

وفي الدقيقة 89 سجّل عثمان بكري لمنتخب غانا مقلصاً الفارق إلى هدف. وأعطى الحكم أكثر من 10 دقائق وقتاً بدل ضائع ولكن النتيجة النهائية لم تتغير، لتؤمن البرتغال بذلك أول 3 نقاط لها.