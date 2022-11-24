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رياضة

الدنمارك لن تدعم رئيس الفيفا لولاية جديدة بعد الجدل حول شارة دعم مجتمع الميم

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز - أ ب
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو   -   حقوق النشر  AP Photo/Martin Meissner

قالت الدنمارك إنها لن تدعم إعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيساً للفيفا السنة المقبلة بعد الجدل الذي أثير حول الشارة المؤيدة لحقوق مجتمع الميم خلال مونديال قطر. 

وكانت عدة بلدان أوروبية ترغب في أن يحمل قادة منتخباتها الشارات من أجل إظهار الدعم خلال نهائيات كأس العالم ولكنها تراجعت بعدما هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم بتوجيه بطاقات صفراء إلى اللاعبين الذين يرتدون الشارات. 

وقال يسبر مولر، رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، الأربعاء خلال مؤتمر صحفي "هناك مرشح وحيد، وعلينا أن نرى ما إذا كان سيكون هناك آخر، لا يزال هناك وقت، ولكن الدنمارك لن تدعم الرئيس الحالي". 

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، ظهرت في صورة جالسة إلى جانب إنفانينو خلال مواجهة ألمانيا واليابان، وكانت تلبس شارة دعم مجتمع الميم. وظهرت وزيرة الخارجية البلجيكية  حجة لحبيب في صورة مشابهة الخميس. 

Matthias Schrader/AP
وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسرMatthias Schrader/AP

وقالت لحبيب للقناة الرسمية البلجيكية الناطقة بالفرنسية "إر تيه بي إف" إنها "واجهت إنفانتينو خلال مباراة بلجيكا وبلجيكا بالشارة اعتراضاً على قراره، فقال لها إن "القواعد التي تطبق على أرض الملعب لا تنطبق على المدرجات". 

Natacha Pisarenko/AP
وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب متحدثة إلى إنفانتينو خلال لقاء بلجيكا وكنداNatacha Pisarenko/AP

وكان لاعبو المنتخب الألماني كمموا أفواههم خلال الصورة الرسمية قبيل مباراتهم مع اليابان في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة بمونديال قطر 2022، احتجاجاً على رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السماح لهم بارتداء شارات لدعم مجتمع الميم.