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فرنسا

البرلمان الأوروبي يستنكر انتهاكات لحقوق مجتمع الميم في قطر

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بقلم:  يورونيوز
البرلمان الأوربي - أرشيف
البرلمان الأوربي - أرشيف   -   حقوق النشر  Jean-Francois Badias/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

صوت البرلمان الأوروبي يوم الخميس بالموافقة على مشروع قرار يستنكر تقارير عن انتهاكات لحقوق مجتمع الميم في قطر خلال بطولة كأس العالم، ودعا الدوحة إلى إلغاء تجريم العلاقات المثلية.

ووضع عضو في البرلمان الأوروبي على ذراعه شارة دعم المثليين، التي تراجع قادة سبع فرق أوروبية عن ارتدائها خلال البطولة بعد ضغوط من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

كما حث أعضاء البرلمان الأوروبي السلطات القطرية على إجراء تحقيق شامل في وفيات وإصابات العمال المهاجرين أثناء الاستعدادت للبطولة.

المصادر الإضافية • رويترز