في خطوة هي الأولى من نوعها، قامت وكالة الفضاء الأوروبية يوم الأربعاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر، بضم رائد فضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى فريقها، ضمن مجموعة جديدة من الرواد الذين تم اختيارهم لينضموا إلى الفريق.

جون ما كفال هو بريطاني ولاعب بارالمبي سابق يبلغ من العمر 41 عاماً، فقد ساقه اليمنى في حادث عندما كان في التاسعة عشرة من عمره في حادث دراجة نارية.

يقول: "هذه نقطة تحول حقيقية (..) لقد تحديت نفسي، كل المصاعب والمتاعب بالحياة منحتني الثقة والقوة والإيمان بنفسي."

سيتبع ماكفال مساراً مختلفاً عن مسار رواد الفضاء الخمسة الجدد. وسيشارك في دراسة جدوى من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة من خلال استكشاف ما إذا كانت الإعاقة الجسدية ستحد من فرصة السفر إلى الفضاء.

تسعى دراسة الجدوى، التي ستستمر من سنتين إلى ثلاث سنوات، إلى فهم العقبات الأساسية التي تواجه رواد الفضاء من أصحاب الاحتياجات الخاصة بما في ذلك كيف يمكن أن تؤثر الإعاقة الجسدية على التدريب، وما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تعديلات على بدلة الفضاء أو المركبة الفضائية.

كانت هذه أول حملة توظيف لوكالة الفضاء الأوروبية منذ أكثر من عقد، بهدف تحقيق التنوع في السفر إلى الفضاء، يضم الجيل الثالث من رواد الفضاء الأوروبيين خمسة رواد فضاء محترفين، و11 عضواً في مجموعة احتياطية من رواد الفضاء ورائد فضاء واحد يعاني من إعاقة جسدية. تم اختيار الـ 17 من بين أكثر من 22.500 متقدم من جميع أنحاء أوروبا.

كما أعلن 22 عضواً أوروبياً في وكالة الفضاء الأوروبية عن التزامهم بـ "طموحات الفضاء" بزيادة الميزانية بنسبة 17 في المائة - تمثل 16.9 مليار يورو على مدى السنوات الثلاث المقبلة.