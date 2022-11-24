مونديال قطر 2022: تعادل سلبي للأوروغواي أمام كوريا الجنوبية

استهل منتخب الأوروغواي مبارياته في مونديال قطر 2022 في كرة القدم بتعادل سلبي أمام كوريا الجنوبية، الخميس على ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة الدوحة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة.

وعاند الحظ منتخب "لا سيليستي" الذي صد له القائم كرتين، لمدافعه دييغو غودين في الدقيقة الـ 44 ولاعب الوسط فيديريكو فالفيردي في الدقيقة الـ 89. وهي المشاركة الرابعة عشرة لمنتخب الأوروغواي المتوج باللقب العالمي مرتين عامي 1930 و1950. ويلعب لاحقاً ضمن المجموعة ذاتها البرتغال أمام غانا.

ولعب دييغو ألونسو مدرب "لا سيليستي" ورقة الشباب في الهجوم فدفع بالثنائي داروين نونييس صاحب الـ 23 عاما وفاكوندو بيليستري ذي الـ 20 ربيعا إلى جانب المخضرم لويس سواريس صاحب الـ 35 عاما، فيما قرر ترك المخضرم الآخر ابن الـ 35 عاماً أيضاً إدينسون كافاني على مقاعد البدلاء.

واعتمدت كوريا الجنوبية باشراف مدربها البرتغالي باولو بنتو بدورها على هجوم ثلاثي بقيادة نجم توتنهام الانكليزي هيونغ-مين سون. فشلت كوريا الجنوبية في ترجمة استحواذها على الكرة بنسبة 57 في المائة بعد 12 دقيقة من صافرة البداية إلى هدف التقدم، قبل أن تهدر أخطر فرصة في الشوط الاول بعد تمريرة أرضية دقيقة من مون-هوان كيم داخل المنطقة سددها برعونة بقدمه اليمنى مهاجم أولمبياكوس اليوناني أوي-جو هوانغ فوق المرمى (34).

وأنقذ القائم الأيسر الحارس الكوري الجنوبي سيونغ-غيو كيم من هدف محقق للمدافع المخضرم دييغو غودين صاحب الـ 36 عاما، الذي ارتقى فوق الجميع لمتابعة ركنية فيديريكو فالفيردي في الدقيقة الـ 44.

واخترق نونييس منطقة الجزاء الكورية غير أن تمريرته الأرضية وجدت الحارس لها بالمرصاد في الدقيقة الـ 64، في حين كان المدرب الأّوروغوياني يجري تبديله الأول باخراج سواريس وادخال كافاني الذي تبادل كرة مع نونييس ليسدد الأخير إلى جانب المرمى الكوري في الدقيقة الـ 81، قبل أن يصد القائم الأيسر مرة جديدة تسديدة رائعة من 25 متراً لفالفيردي (89).

ولاحقت لعنة عدم الفوز منتخب الاوروغواي في مستهل مبارياته في المونديال، اذ لم يحصد النقاط الثلاث سوى مرة واحدة في مشاركاته الثماني الأخيرة كانت على حساب مصر (1-صفر) في روسيا 2018، مقابل 4 تعادلات و3 هزائم.

وبلغت الاوروغواي مونديال قطر من المركز الثالث في تصفيات المجموعة المشتركة في قارة أميركا الجنوبية برصيد 28 نقطة، خلف البرازيل (45) والأرجنتين (39). في المقابل، احتلت كوريا الجنوبية المركز الثاني في مجموعتها خلف إيران في الدور الثالث لقارة آسيا.

والتقى المنتخبان للمرة الثالثة في نهائيات المونديال، حيث تفوقت الأوروغواي في المباراتين السابقتين مع فوزين في دور المجموعات عام 1990 (1-صفر)، وثمن النهائي في نسخة عام 2010 (2-1).