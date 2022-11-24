كييف المُثلجة تعاني من شحّ كبير في الماء والكهرباء وبروكسل تحضر عقوبات جديدة على موسكو

كييف المُثلجة تعاني من شحّ كبير في الماء والكهرباء وبروكسل تحضر عقوبات جديدة على موسكومحادثة
استمر انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من ثلثي العاصمة الأوكرانية صباح يوم الخميس، كما أن إمدادات المياه غير متوفرة لجزء كبير من السكان، غداة ضربات صاروخية روسية تسببت في أوسع انقطاعات للتيار في كييف منذ نشوب الحرب قبل تسعة أشهر.
وكانت العاصمة من بين الأهداف الرئيسية لموجة الهجمات الأخيرة على منشآت الطاقة، التي أدت لانقطاع التيار عن العديد من المناطق وحملت السلطات على قطعها عن أخرى بشكل طارئ لترشيد استهلاك الطاقة وإجراء الإصلاحات اللازمة مع اقتراب الشتاء.
وسجلت المدينة، التي كان عدد سكانها يبلغ قبل الحرب 2.8 مليون نسمة، درجات حرارة دون الصفر مئوية خلال ليل الأربعاء، وتشهد حالياً سقوطاً للثلوج. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن الفنيين وعمال الإصلاح يبذلون قصارى جهدهم لإعادة التيار "بأسرع ما يمكن"، لكنه أوضح أن إعادته تعتمد إلى حد كبير على "توازن" الطاقة في إجمالي الشبكة الوطنية.
وكان كليتشكو قال أمس إن العاصمة تواجه الشتاء الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
وأعلن كيريلو تيموشينكو نائب مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي إعادة إمدادات الطاقة إلى منطقتي كيروفوهرادسكا وفينيتسا. وفي الجنوب، ناشد فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف الأوكرانيين الاقتصاد قدر الإمكان في استخدام الكهرباء.
أبرز المستجدات من الحرب في أوكرانيا
أوربان المقرب من بوتين: المجر ستصادق على طلب انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن البرلمان المجري سيصادق على طلب عضوية الناتو الذي تقدمت به رسمياً فنلندا والسويد في أوائل العام المقبل.
وقال أوربان في إفادة إعلامية عقب اجتماع مجموعة فيشيغراد في سلوفاكيا إن حكومته قررت بالفعل أن المجر ستدعم انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو وأن البرلمان سيضع هذا البند على جدول أعماله في دورته الأولى العام المقبل.
وكانت تركيا والمجر لم تعبرا بوضوح حتى الآن عن قبولهما انضمام الدولتين الجديدتين إلى منظمة حلف شمال الأطلسي.
بوتين يحذر من "تداعيات خطيرة" لوضع سقف لأسعار النفط الروسي
نقلت وكالة أنباء تاس الرسمية عن الكرملين قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش يوم الخميس المحاولات الغربية لوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.وأضافت الوكالة نقلا عن الكرملين أن بوتين أبلغ السوداني بأن وضع حد أقصى للسعر سيكون له عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية.
أوكرانيا تطلق سراح خمسين جندياً روسياً في تبادل جديد للأسرى
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا أطلقت سراح 50 جندياً من أسرى الحرب المعتقلين لدى كييف، في تبادل جديد للأسرى بين الطرفين. وكان مسؤول معين من قبل روسيا في دونيتسك قال سابقاً الخميس إن روسيا ستفرج عن 50 جندياً أوكرانيا في المقابل.
أوكرانيا: روسيا كادت تتسبب بكارثة نووية
قال رئيس الطاقة النووية الأوكراني إن روسيا خاطرت بالتسبب في "كارثة نووية" بعد شن هجمات تم فيها فصل جميع محطات الطاقة النووية الأوكرانية عن شبكة الكهرباء لأول مرة منذ 40 عاماً.
وقال بترو كوتين، مدير شركة الطاقة الأوكرانية إنرغوأتوم، إن محطة الطاقة النووية الضخمة في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، التي توقفت عن العمل منذ أيلول-سبتمبر، تم فصلها أيضاً عن الشبكة يوم الأربعاء وأصبحت تعتمد على مولدات الديزل الاحتياطية.
وأضاف كوتين أن المحطة التي احتلتها القوات الروسية بعد وقت قصير من غزو أوكرانيا قبل تسعة أشهر، أعيد توصيلها بالشبكة بحلول صباح الخميس، كما تم إيقاف تشغيل المولدات الاحتياطية.
قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن ممثلين من روسيا وأوكرانيا اجتمعوا في الإمارات الأسبوع الماضي لمناقشة إمكانية تبادل أسرى الحرب الذي قد يرتبط باستئناف صادرات الأمونيا الروسية إلى آسيا وأفريقيا عبر خط أنابيب أوكراني.
الكرملين: روسيا لن تورد النفط والغاز للدول الداعمة لسقف الأسعار
قال الكرملين اليوم الخميس إن موسكو لا تعتزم توريد النفط والغاز للدول التي تدعم فرض سقف لسعر النفط الروسي، إلا أنه أشار إلى أن القرار النهائي سيُتخذ بعد تحليل كافة البيانات.
وتتطلع مجموعة السبع إلى وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا يتراوح بين 65 و70 دولاراً للبرميل، إلا أن حكومات دول الاتحاد الأوروبي لم تتفق بعد على السعر، ومن المقرر أن تستمر المحادثات بهذا الشأن.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في اتصاله اليومي مع الصحفيين "اعتباراً من الآن، ندعم موقف الرئيس (فلاديمير) بوتين بعدم توريد النفط والغاز للدول التي ستضع (الحد الأقصى) وستنضم له".
واستطرد "لكننا بحاجة لتحليل كل شيء قبل صياغة موقفنا".
التضخم في منطقة اليورو "يقترب من الذروة"
قال لويس دي غيندوس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إن التضخم في منطقة اليورو سيحوم حول مستوياته الراهنة في الشهور القليلة المقبلة قبل أن يبدأ في الانخفاض في النصف الأول من 2023.
وأضاف خلال حدث مالي في ميلانو أن التضخم من المرجح أن يكون بلغ ذروته أو يقترب منها على كل حال.
وتابع "بالنسبة (للتضخم) الأساسي... اعتقد أننا بلغناها فيما يتعلق بالذروة، ربما نقطة عشرية واحدة صعودا أو نزولاً، سيحوم، لكنني اعتقد أننا سنشهد انخفاضاً خلال النصف الأول من العام المقبل".
ذكرت وكالة تاس للأنباء يوم الخميس نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرغي شويغو ناقش الوضع في سوريا واتفاق حبوب البحر الأسود في اتصال هاتفي مع نظيره التركي خلوصي أكار.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال زيارة إلى فنلندا يوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا رداً على هجومها على أوكرانيا.