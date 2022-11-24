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الإمارات العربية المتحدة

اجتماع روسي أوكراني في الإمارات لبحث تبادل الأسرى وصادرات الأمونيا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورنيوز  مع رويترز
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد بن سلطان آل نهيان ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 3 نوفمبر 2022
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد بن سلطان آل نهيان ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 3 نوفمبر 2022   -   حقوق النشر  AP

قالت مصادر مطلعة إن ممثلين من روسيا وأوكرانيا اجتمعوا في الإمارات الأسبوع الماضي لمناقشة إمكانية تبادل أسرى الحرب الذي قد يرتبط باستئناف صادرات الأمونيا الروسية إلى آسيا وأفريقيا عبر خط أنابيب أوكراني.

وذكرت المصادر أن المحادثات جرت بوساطة إماراتية ولا تشمل الأمم المتحدة على الرغم من الدور الرئيسي للمنظمة الدولية في التفاوض على المبادرة الحالية لتصدير المنتجات الزراعية من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود. وتستخدم الأمونيا في صناعة الأسمدة.