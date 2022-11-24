شاهد: عقب الفوز على الأرجنتين.. المنتخب السعودي يتأهب لمباراته ضد بولندا

عاد المنتخب السعودي إلى التدريبات هذا الخميس بعد فوزه المفاجئ والمذهل بهدفين مقابل هدف واحد على المنتخب الأرجنتيني، أحد أبرز المنتخبات المرشحة بالفوز بنسخة عام 2022 لكأس العالم في قطر.

ومن المقرر أن تواجه السعودية بولندا في ثاني مباراة لها يوم السبت الـ 26 نوفمبر-تشرين الثاني.

جاءت والدة مدرب الفريق السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، إلى قطر لحضور مباراة السعودية ضد بولندا على خلفية أصولها البولندية وحضرت هي ووالد رينارد حصة التدريب يوم الخميس.

وحقق الفريق السعودي فوزا تاريخيا، على منتخب الأرجنتين في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء المنصرم، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم بملعب لوسيل.

وجاءت ثنائية المنتخب السعودي في شباك الأرجنتين عن طريق صالح الشهري وسالم الدوسري في الدقيقتين 49 و53، في المقابل سجل ليونيل ميسي هدف الأرجنتين عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة.

وحصد الأخضر ثلاث نقاط تاريخية في بداية مشواره بكأس العالم، بينما تلقى التانغو خسارته الأولى في المجموعة الثالثة.

وفي حال فوزه على بولندا سيضاعف المنتخب السعودي من حظوظه للتأهل إلى الدور المقبل.

يُذكر أن المرة الوحيدة التي تجاوز فيها منتخب الأخضر مرحلة المجموعات كانت في أول مشاركة له في نهائيات كأس العالم في العام 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية.