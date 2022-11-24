"جدة تغرق" ... سيول مرعبة تضرب مدينة جدة السعودية وتجرف عشرات السيارات

غمرت سيول تسببت بها أمطار غزيرة واستثنائية طرقات وشوارع مدينة جدة، وتسببت بجرف عشرات السيارات وألحقت أضرار كبيرة بالعديد من المنازل في المحافظة الواقعة في غرب المملكة العربية السعودية ما أودى بحياة شخصين على الأقل.

وأظهرت مشاهد مصورة تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تدفق السيول إثر أمطار غزيرة شهدتها الأحياء السكنية مثل حي النزهة وحي الزهراء وحجم الدمار الهائل الذي طال عددا كبيرا من السيارات، إذ غطت مياه الأمطار البعض منها وجرفت البعض الآخر.

وعلت صرخات المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات، وتطالب فرق الطوارئ المحلية بالتدخل لإنقاذ العالقين داخل سياراتهم منذ ساعات.

ودعت الجهات المعنية في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، في تغريدة انتشرت عبر تويتر، المسافرين للتواصل مع شركات الطيران للتأكد من مواعيد رحلاتهم بعد تأخير إقلاع العديد من الرحلات الجوية، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتحت وسم "جدة تغرق"، نشر الصحفي خلف الدوسري مقطع فيديو مصور يظهر الفيضانات، وكتب في تغريدة عبر تويتر : "سيول تاريخية و مشاهد لا توصف الأن ... الله يحفظ الجميع".

بدوره، علق ناصر بن عوض القرني قائلا في تغريدة نشرها عبر تويتر: "كانت من مطالب جمعية حسم محاسبة الفاسدين بعد كارثة سيول جدة عام 2009.. مع الأسف اعتقلوا أعضاء حسم، ولم يُحاسب المتسبب بالسيول أو تُحل المشكلة.. اليوم يتكرر المشهد جدة تغرق والفاسد سيفلت من المحاسبة".

وانتقد خالد نجل سعد الجبري، المستشار الأمني السعودي السابق في السعودية، في تغريدة السلطات، قائلا "أخبار مدمرة من جدة .. لقي 2 حتفهم بسبب غرق المدينة في السيول.. بينما يتم إنفاق المليارات على مشاريع خيالية للحيوانات الأليفة مثل "نيوم"(في إشارة إلى مشروع نيوم الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل مدة)، فشلت السلطات في إصلاح مشاكل البنية التحتية الدائمة".

وكتب المواطن محمد السبيعي "سيناريو 2009 يتكرر اليوم #جده_تغرق صباح اليوم بسبب إهمال وفساد #أمانة_جدة ، حسبنا الله ونعم الوكيل".