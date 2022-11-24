تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الخامسة هذا العام

أعلنت وزارة الطاقة التونسية يوم الأربعاء رفع أسعار الوقود وهي الزيادة الخامسة هذا العام.

وجاء رفع الأسعار في إطار خطة لخفض دعم الطاقة، وهو تغيير في السياسة طلبه المقرضون الدوليون من تونس.

وقالت الوزارة في بيان إن سعر البنزين سيرتفع اعتبارا من يوم الثلاثاء إلى 2.525 دينار (0.781 دولار) للتر من 2.400 دينار.

وتوصلت تونس الشهر الماضي لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي حول برنامج قرض مقابل حزمة إصلاحات من بينها خفض دعم الطاقة والغذاء وإصلاح شركات عامة تعاني عجزا ماليا كبيرا.

وبهذه الزيادة الجديدة يوم الأربعاء يرتفع إجمالي الزيادات هذا العام في سعر الوقود إلى حوالي 20 بالمئة.

وقالت وزارة الطاقة إنها تهدف إلى توفير احتياجات السوق المحلية وتفادي أي اضطرابات في التزود بالوقود.

والشهر الماضي شهدت محطات البنزين اضطرابا حادا في تزويد الزبائن بالوقود في البلد مما تسبب في طوابير طويلة للعربات وخلف حالة من الاحتقان.