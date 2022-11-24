الأمم المتحدة: إيران اعتقلت 14 ألف شخص خلال الاحتجاجات بينهم أطفال

طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إيران بوقف الاستخدام "غير الضروري" للقوة ضدّ المتظاهرين، خلال اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان الخميس.

وقال "ممّا تمكنّا من جمعه، تمّ حتى الآن اعتقال حوالى 14 ألف شخص، بينهم أطفال، في سياق الاحتجاجات. هذا رقم صادم"، مضيفاً "يجب وضع حدّ للاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة. الأساليب القديمة وعقلية الحصانة لدى من يمارسون السلطة ببساطة لا تنجح. في الواقع، هي فقط تجعل الوضع أسوأ".

وأضاف في أول خطاب له أمام المجلس المؤلف من 47 عضوا “نشهد الآن أزمة حقوق إنسان متكاملة الأركان”.

الرد الإيراني

في هذه الأثناء انتقدت طهران الدول الغربية التي دعت إلى عقد الاجتماع العاجل لمجلس حقوق الإنسان، معتبرة أنها تفتقر إلى "الصدقية الأخلاقية".

وقالت معاونة نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة خديجة كريمي أمام المجلس في جنيف، إنّ الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي دفعت لعقد اجتماع الخميس "تفتقر إلى الصدقية الأخلاقية لوعظ الآخرين بشأن حقوق الإنسان وطلب جلسة خاصة بشأن إيران".