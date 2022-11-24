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اليابان

شاهد: اليابانيون يحتفلون بفوزهم التاريخي ضد ألمانيا ضمن كأس العالم 2022

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بقلم:  يورونيوز
إحتفال المشجعين بعد أن سجل الياباني تاكوما أسانو الهدف الثاني لفريقه.
إحتفال المشجعين بعد أن سجل الياباني تاكوما أسانو الهدف الثاني لفريقه.   -   حقوق النشر  Ebrahim Noroozi/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

احتفلت الجماهير اليابانية في جميع أنحاء البلاد، اليوم الخميس، بعد فوز منتخب بلاده في المونديال 2-1 على ألمانيا في قطر.

وشوهدت حشود تحتفل في شوارع المدن الكبرى بما في ذلك طوكيو وأوساكا.

كانت هذه هي المرة الثالثة فقط التي تخسر فيها ألمانيا مباراتها الافتتاحية للبطولة بعد هزيمتها أمام الجزائر عام 1982 والمكسيك في عام 2018.

في المباريات الافتتاحية الأخرى لكأس العالم التي شارك فيها المنتخب الألماني فاز بـ 13 مباراة وتعادل في أربع مباريات.