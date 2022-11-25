وكالة: الاتحاد الأوروبي يؤجل محادثات سقف أسعار النفط الروسي

أعلن دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إلغاء اجتماع لممثلي حكومات التكتل كان من المقرر عقده مساء يوم اليوم، الجمعة، لمناقشة اقتراح مجموعة السبع فرض سقف لأسعار النفط الروسي المنقول بحراً.

وقال أحد الدبلوماسيين لوكالة رويترز "لم يكن هناك ما يكفي من التقارب في الآراء"، بينما قال دبلوماسي ثان "لن يكون هناك اجتماع الليلة ولا نهاية هذا الأسبوع".

وانقسمت حكومات الاتحاد الأوروبي يوم الخميس بشأن المستوى الذي سيتم عنده وضع سقف لأسعار النفط الروسي للحد من قدرة موسكو على دفع تكاليف حربها في أوكرانيا دون التسبب في صدمة في إمدادات النفط العالمية.

ومن المقرر أن يدخل الحد الأقصى للسعر حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر-كانون الأول.

وتتمثل فكرة السقف في منع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم إلا إذا تم بيعها بأقل من السعر الذي تحدده مجموعة السبع وحلفاؤها.

ونظرا لوجود مقار شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم في دول مجموعة السبع، فإن سقف السعر سيجعل من الصعب جداً على موسكو بيع نفطها، وهو أكبر صادراتها ويمثل نحو عشرة بالمئة من المعروض العالمي، بسعر أعلى.

وتضغط بولندا وإستونيا وليتوانيا من أجل سقف أقل بكثير من 65-70 دولاراً للبرميل الذي اقترحته مجموعة السبع، في حين ضغطت اليونان وقبرص ومالطا من أجل سقف أعلى، أو شكل من أشكال التعويض عن الخسارة المتوقعة في قطاع الشحن الكبير لديهم.

وذكرت تقارير أن الدول الشرقية الثلاثة تريد سقفاً بنحو ثلاثين دولاراً للبرميل ولكن لم يصدر أي بيان رسمي من جانب تلك الدول.

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي طلبوا عدم نشر أسمائهم إنه لم يتضح مدى قرب الجانبين من التوصل إلى اتفاق. وأضاف أحد الدبلوماسيين المقربين من المحادثات "لا يزال الموقفان متباعدان جداً ولا نرى أي محاولة من الولايات المتحدة للتوفيق بين الجانبين".