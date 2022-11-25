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رياضة

مونديال قطر: مشجعون إنجليز مهددون بالطرد من الملاعب بسبب الأزياء الصليبية

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بقلم:  يورونيوز
مشجعون إنجليز خلال الاحتفال بالفوز على إيران 6-2
مشجعون إنجليز خلال الاحتفال بالفوز على إيران 6-2   -   حقوق النشر  AP Photo

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم الجمعة إن مشجعي إنجلترا الذين يلبسون أزياء صليبية سيمنعون من دخول إلى الملعب لمتابعة مباراة منتخبهم الجمعة ضد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية. وقال الاتحاد إن هذه الأزياء قد تتسبب بحساسية في الدول الإسلامية. 

وحضر أنصار المنتخب الإنجليزي منذ سنوات إلى الملاعب بهذا النوع الأزياء، من دروع وسيوف. 

وانتُقدت صور بعض المشجعين وهم يرتدون زي الصليبيين في الفوز 6-2 على إيران يوم الإثنين في العاصمة القطرية الدوحة، مما دفع الاتحاد الدولي للرياضة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأزياء.

وقال متحدث باسم الفيفا "يمكن النظر إلى هذه الأزياء في سياق عربي أو شرق أوسطي على أنها مسيئة، وهذا هو سبب عدم السماح لها في الملاعب".

ويقول الاتحاد إنه "يسعى جاهداً لخلق بيئة خالية من التمييز ولتعزيز التنوع عبر المنظمة وفي جميع أنشطتها وأحداثها".

بالنسبة للعديد من العرب، تستدعي كلمة الحملة الصليبية تاريخاً مؤلماً من الغزو العنيف من قبل المسيحيين الذين سعوا للاستيلاء على القدس والمناطق المجاورة تحت الحكم الإسلامي في القرنين الحادي عشر والثالث عشر.