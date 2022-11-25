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روسيا

مجموعة فاغنر الروسية تقول إن جنرالاً سابقاً في الجيش الأمريكي يعمل لحسابها

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بقلم:  يورونيوز
داخل مكاتب فاغنر في سانت بطرسبرغ
داخل مكاتب فاغنر في سانت بطرسبرغ   -   حقوق النشر  Olga MALTSEVA / AFP

أعلن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين الجمعة أن جنرالاً سابقاً في مشاة البحرية الأمريكية يعمل لحساب المجموعة.

ورداً على طلب من صحيفة هلسنغين سانومات الفنلندية للتعليق قال بريغوجين "ليس هناك عدد كبير من المواطنين الفنلنديين في مجموعة فاغنر، 20 شخصاً تقريباً. لكن لأسباب واضحة، لا يمكنني تقديم معلومات دقيقة عنهم".

ونقل المكتب الإعلامي لشركته "كونكورد" عنه قوله "لدي رأي جيد جداً حول الفنلنديين في ميدان المعارك. هم يقاتلون ضمن كتيبة بريطانية (في إطار مجموعة فاغنر) بقيادة مواطن أمريكي، جنرال سابق في سلاح المارينز".

ويخضع بريغوجين، المعروف بلقب "طباخ بوتين" على خلفية عقوده مع الكرملين في مجال الضيافة، لعقوبات أوروبية وأمريكية.

وفي أيلول/سبتمبر كشف للمرة الأولى أنه أسس مجموعة فاغنر في 2014 للقتال في أوكرانيا، وأقر بتواجد لها في إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

ومنذ سنوات تُتهم مجموعة فاغنر بالإسهام في تحقيق طموحات الكرملين الخارجية، ومنها في أوكرانيا حيث يقاتل عناصر منها في الخطوط الأمامية في الحرب التي تشنها موسكو منذ شباط/فبراير.

الشهر الماضي افتتحت المجموعة مقراً لها في مدينة سان بطرسبرغ ثاني أكبر المدن الروسية.

المصادر الإضافية • أ ف ب