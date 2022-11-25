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رياضة

مونديال 2022: غياب البرازيلي نيمار عن مباراة سويسرا لالتواء في كاحله

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بقلم:  يورونيوز
النجم البرازيلي نيمار يغيب عن مباراة سويسرا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة ضمن مونديال قطر، بسبب إصابته بالتواء في كاحل قدمه اليمنى، 25 نوفمبر 2022
النجم البرازيلي نيمار يغيب عن مباراة سويسرا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة ضمن مونديال قطر، بسبب إصابته بالتواء في كاحل قدمه اليمنى، 25 نوفمبر 2022   -   حقوق النشر  AP Photo

سيغيب النجم البرازيلي نيمار عن مباراة سويسرا المقررة الإثنين المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة ضمن مونديال قطر لكرة القدم، بسبب إصابته بالتواء في كاحل قدمه اليمنى خلال المباراة التي جمعت فريقه مع منتخب صربيا، بحسب ما أعلن طبيب المنتخب رودريغو لاسمار الجمعة.

وقال لاسمار في فيديو بثه الاتحاد البرازيلي للعبة إن نيمار يعاني من "إصابة في الرباط الجانبي" للكاحل، بينما أصيب المدافع دانيلو بدوره بالتواء في الكاحل، مضيفا "لن يكون اللاعبان متاحين في مباراتنا المقبلة، لكنهما يواصلان علاجهما بهدف استعادة خدماتهما في الوقت المناسب لخوض بقية البطولة".

وكانت البرازيل تغلبت على صربيا بهدفين نظيفين في مستهل مشوارها في المونديال، يوم أمس الخميس على استاد لوسيل، وسجّل مهاجم توتنهام الانكليزي ريشارليسون الهدفين في الدقيقتين 62 و73، وبذلك تكون البرازيل تصدرت المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن سويسرا الفائزة على الكاميرون 1-صفر في وقت سابق. وتسعى البرازيل الى احراز لقب سادس قياسي والأوّل منذ عام 2002.

المصادر الإضافية • أ ف ب