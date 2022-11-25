مونديال 2022: كيفية التأهل إلى ثمن النهائي والاحتمالات المتوقعة

يتأهل إلى ثمن نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم متصدر ووصيف كل من المجموعات الثماني في الدور الأول، لكن كيف يتمّ التفريق بين منتخبين بحال تعادلهما في النقاط؟

المجموعات والمنتخبات

يشارك 32 منتخباً في النهائيات موزعين على ثماني مجموعات. يخوض كل منتخب ثلاث مباريات في دور المجموعات، فيحصد الفائز 3 نقاط والمتعادل نقطة. يتأهل إلى الدور الثاني أو ثمن النهائي بطل ووصيف كل مجموعة.

من مباراة ويلز أمام إيران Frank Augstein/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

نظام التأهل

بحال التعادل بعدد النقاط، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف العام، ثم عدد الأهداف المسجلة. وإذا استمرّ التعادل يُحتكم إلى عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين الفرق المعنية، ثم فارق الأهداف وعدد الأهداف بينها.

اللعب النظيف

وبحال جاءت النتائج مشابهة، يتم اللجوء إلى اللعب النظيف، من خلال احتساب نقاط البطاقات الصفراء والحمراء (بطاقة صفراء: نقطة، بطاقة صفراء ثانية-حمراء غير مباشرة: 3 نقاط، بطاقة حمراء مباشرة: 4 نقاط، صفراء ثم حمراء مباشرة: 5 نقاط). أما قاعدة الفصل الأخيرة فهي سحب القرعة.

المنتخب البرتغالي أ ب

احتمالات التأهل إلى ثمن النهائي

في ما يلي احتمالات التأهل إلى ثمن نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، قبيل انطلاق الجولة الثانية من دور المجموعات الجمعة:

المجموعة الأولى

قطر - السنغال، هولندا - الاكوادور

- ستُقصى قطر بحال خسارتها وعدم فوز الإكوادور على هولندا

- فوز الإكوادور يؤهلها بحال فشل السنغال بالفوز على قطر

- خسارة السنغال تقصيها بحال فشل هولندا بالفوز على الاكوادور

- فوز هولندا يؤهلها بحال عدم فوز قطر على السنغال

مشجعو منتخب السنغال أ ب

المجموعة الثانية

ويلز - إيران، إنجلترا - الولايات المتحدة

- الفوز يضمن تأهل إنجلترا

- الخسارة تعني خروج إيران

- لا يمكن لويلز أو الولايات المتحدة تحديد مصيرهما في الجولة الثانية

رامين رضائيان، لاعب المنتخب الإيراني أ ب

المجموعة الثالثة

بولندا - السعودية، الأرجنتين - المكسيك

- الخسارة تقصي الأرجنتين

- الفوز يؤهل السعودية

- لا يمكن للأرجنتين والمكسيك تحديد مصيرهما في الجولة الثانية

من مباراة الأرجنتين أمام السعودية أ ب

المجموعة الرابعة

تونس - أستراليا، فرنسا - الدنمارك

- الفوز يؤهل فرنسا

- الخسارة تقصي أستراليا

- لا يمكن للدنمارك وتونس تحديد مصيرهما في الجولة الثانية

مشجعة تونسية أ ب

المجموعة الخامسة

إسبانيا - ألمانيا، اليابان - كوستاريكا

- الفوز يؤهل إسبانيا بحال فشل كوستاريكا في التغلب على اليابان

- الفوز يؤهل اليابان بحال فشل ألمانيا في الانتصار على إسبانيا

- بحال خسارة ألمانيا، ستقصى بحال فشل كوستاريكا بالفوز على اليابان

- بحال خسارة كوستاريكا، ستقصى بحال فشل ألمانيا بالفوز على إسبانيا

المجموعة السادسة

بلجيكا - المغرب، كرواتيا - كندا

- الفوز يؤهل بلجيكا

- الخسارة تقصي كندا

- لا يمكن للمغرب وكرواتيا تحديد مصيرهما في الجولة الثانية

من مباراة المغرب وكراواتيا Manu Fernandez/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

المجموعة السابعة

الكاميرون - صربيا، البرازيل - سويسرا

- الخسارة تقصي صربيا بحال فشل البرازيل بالفوز على سويسرا

- الفوز يؤهل البرازيل بحال فشل الكاميرون بالفوز على صربيا

- الخسارة تقصي الكاميرون بحال فشل سويسرا بالفوز على البرازيل

- الفوز يؤهل سويسرا بحال فشل صربيا بالفوز على الكاميرون

المنتخب السويسري أ ب

المجموعة الثامنة

كوريا الجنوبية - غانا، البرتغال - الأوروغواي

- الفوز يؤهل البرتغال

- الخسارة تقصي غانا

- لا يمكن للأوروغواي وكوريا الجنوبية تحديد مصيرهما في الجولة الثانية