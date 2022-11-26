الأرجنتين تحيي الذكرى الثانية لوفاة أسطورة المستديرة الأرجنتيني دييغو مارادونا بكأس العالم

اجتمع محبو دييغو مارادونا بكأس العالم لكرة القدم في قطر يوم الجمعة (25 نوفمبر/ تشرين الثاني) لإحياء الذكرى الثانية لرحيله، حيث استعادوا ذكريات العصر الذهبي للأرجنتين التي تتعافى من خسارة مباغتة أمام السعودية في مستهل البطولة.

وفي المنطقة التي خصصتها الدوحة للاحتفاء بكرة القدم في أمريكا الجنوبية، استقبل إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) زملاء مارادونا السابقين ومحبيه، الذين تناوبوا على التغني بعظمته سواء داخل الملعب أو خارجه.

وتوفي مارادونا، الذي يعتبر أحد أفضل العظماء والعمالقة في تاريخ كرة القدم في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 عن عمر يناهز 60 عاما بعد معاناة من تعاطي المخدرات والكحوليات.

ورغم رحيله، فإن مارادونا لا يزال حاضرا بقوة في أذهان الجماهير الأرجنتينية إذ يرتدي عشرات من المشجعين قميصه ويتغنون بهدف (يد الرب) الذي سجله في كأس العالم 1986 أمام إنجلترا ولا يزال الكثيرون يرون أنه لا يقارن بالنجم ليونيل ميسي.

وفي الأرجنتين، أحيت الجماهير ذكرى مارادونا من خلال فعاليات شملت لوحة جديدة كبيرة له في وسط العاصمة بوينس أيرس على أمل أن تلهم الفريق في المباراة الحاسمة أمام المكسيك.

محبو دييغو مارادونا بكأس العالم لكرة القدم في قطر يتجمعون لإحياء الذكرى الثانية لرحيله أ ب

ورسم الفنان الأرجنتيني ألفريدو سيجاتوري لوحة بارتفاع 11 مترا لمارادونا مبتسما بقميص بوكا جونيورز وعلم الأرجنتين وهو يرتدي حلقا على هيئة كأس العالم.