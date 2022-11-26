الجمعة السوداء: المبيعات عبر الإنترنت بلغت 9 مليارات في أمريكا وزيادة عدد المتسوقين في بريطانيا

بعد تناول الديك الرومي في عيد الشكر يوم الخميس كان من المنتظر أن يتدفق المشترون على المتاجر في الولايات المتحدة بأعداد قياسية لاقتناص صفقات الجمعة السوداء، لكن اليوم الذي يعد أكثر أيام التسوق ازدحاما في العام لم يشهد سوى أعداد قليلة على أبواب المتاجر مع برودة الجو.

وقالت جيمينا سيلفا الموظفة بمتجر تارجت في مدينة رالي بولاية نورث كارولاينا، التي شهدت هطول أمطار غزيرة بين السادسة والثامنة صباحا يوم الجمعة، "لم يأت عبر ماكينات الدفع الذاتي سوى 20 شخصا تقريبا حتى الآن".

وأضافت سيلفا (23 عاما) أن عدد الزبائن بالمتجر كان أكبر في المواسم السابقة لكنها تتوقع قدوم المزيد من مرتادي المتجر في وقت لاحق من يوم الجمعة.

مبيعات هستيرية عبر الانترنت

بينما أظهر تقرير أن إنفاق المتسوقين الأمريكيين على الشراء عبر الإنترنت زاد ثلاثة بالمئة في يوم عيد الشكر هذا العام، وقادت المشتريات عبر الهواتف المحمولة الزيادة.

وأشار تقرير صادر عن "أدوبي أناليتكس" يوم السبت، إن المتسوقين الأمريكيين أنفقوا مبلغا قياسيا يصل إلى 9.12 مليار دولار عبر الإنترنت يوم الجمعة السوداء الذي انتهز فيه المستهلكون الخصومات الكبيرة لمواجهة ضغوط التضخم المرتفع.

وقالت أدوبي أناليتكس، ذراع البيانات التابعة لشركة أدوبي، إن الإنفاق عبر الإنترنت ارتفع 2.3 بالمئة في يوم الجمعة السوداء، وذلك بفضل المستهلكين الذين ترقبوا العروض في أيام التخفيضات الكبرى على المنتجات، على الرغم من أن التخفيضات بدأت في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول.

بيانات: زيادة عدد متسوقي الجمعة السوداء في بريطانيا 3.7٪

هذا وأظهرت بيانات شركة "سينسورماتك سولوشنز" زيادة عدد متسوقي يوم الجمعة السوداء في جميع أنحاء بريطانيا 3.7 بالمئة على أساس سنوي.

وكانت الزيادة بقيادة المتاجر الكائنة في الشوارع الرئيسية إذ ارتفع الإقبال، بسبب التجمعات لمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم، 13.9 بالمئة على أساس سنوي وفقا للبيانات.

لكن الشركة أوضحت أن عدد المتسوقين في يوم الجمعة السوداء لا يزال منخفضا 21.3 بالمئة عن مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وأظهرت بيانات منفصلة من باركليكارد بايمنتس أن حجم المدفوعات في يوم الجمعة السوداء ارتفع 3.2 بالمئة مقارنة بعام 2021.