وفاة وزير خارجية بيلاروس فلاديمير ماكي عن 64 عاما

توفي وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي عن 64 عاما على ما ذكرت وكالة أنباء "بيلتا" في بيلاروس التي يشكل رئيسها الكسندر لوكاشنكو حليفا كبيرا لموسكو.

ووضعت سلطات بيلاروس أراضي البلاد في تصرف القوات الروسية لشن الهجوم على أوكرانيا في شباط/فبراير الماضي. وتتهم كييف موسكو باستخدام بيلاروس قاعدة خلفية لوجستية ولشن ضربات انطلاقا منها.

ونقلت وكالة "بيلتا" عن الناطق باسم الخارجية قوله، إن "وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي توفي فجأة".

وشارك ماكي خلال الأسبوع الحالي في يريفان عاصمة أرمينيا في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تحالف عسكري تقوده موسكو.

وأكد في شباط/فبراير الماضي أن "أي جندي روسي" لن يبقى على أراضي بيلاروس بعد مناورات مشتركة مع موسكو عند الحدود الأوكرانية قبل أسابيع من بدء الغزو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر قناتها على تيليغرام "نحن في حالة صدمة من أنباء وفاة وزير الشؤون الخارجية بجمهورية بيلاروس فلاديمير ماكي. وستُنشر التعازي الرسمية قريبا".

وتقدم رئيس بيلاروس أليكساندر لوكاشينكو، الذي احتفظ بالسلطة على الرغم من احتجاجات عام 2020، بتعازيه أيضا.

ووصفت سفياتلانا تسيخانوسكايا زعيمة المعارضة المنفية ماكي بأنه خائن لشعب روسيا البيضاء "بيلاروس" وذلك في معرض تعليقها على موته.

وقالت "في 2020، خان ماكي شعب روسيا البيضاء ودعم الطغيان. هكذا سيتذكره شعب روسيا البيضاء".