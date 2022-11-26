ماكرون: قطر "تستمر" في جهودها "لإنجاح" المونديال

اشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت بالجهود التي بذلتها دولة قطر التي تستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم "لإنجاح الحدث"، مؤكدا أنها "تستمر في ذلك".

وقال ماكرون عبر تويتر بين شوطي مباراة منتخبي فرنسا والدنمارك "تقام بطولة كأس العالم في كرة القدم للمرة الأولى في المنطقة العربية. وتشهد على تغيرات ملموسة. وقد بذلت دولة قطر جهودا مميزة لإنجاح الحدث وتستمر في ذلك. ويمكنها الاعتماد على دعمنا".

تعرضت قطر لانتقادات شديدة بسبب الوفيات والحوادث وعدم دفع أجور عمال أجانب، وقد أقرت قطر إصلاحات كبيرة لتحسين سلامة العمال ومحاسبة الشركات التي لا تلتزم المعايير.

كما دفعت السلطات مئات الملايين من اليورو للتعويض عن الرواتب المتأخرة، لكن منظمات حقوق الإنسان اعتبرت أن هذه الإصلاحات متأخرة وغير كافية.

وكان ماكرون قد قال في 17 تشرين الثاني/نوفمبر عشية انطلاق المسابقة، إنه يجب عدم "تسييس الرياضة".