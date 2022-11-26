استهداف قاعدة أميركية في شمال شرق سوريا بصاروخين دون أضرار

قال الجيش الأمريكي يوم الجمعة إن صاروخين استهدفا قاعدة دورية أمريكية في مدينة الشدادي شمال شرق سوريا، لكنهما لم يسفرا عن وقوع إصابات أو أضرار بالقاعدة.

وهذا هو ثالث حادث من نوعه ضد قواعد توجد فيها قوات أميركية خلال أسبوع. وأورد بيان للقيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم)، أن قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها مقاتلون أكراد "زارت موقع إطلاق الصواريخ، وعثرت على صاروخ ثالث لم يتم إطلاقه".

وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته، عن سماع دوي انفجارات في محيط القاعدة التي يستهدفها باستمرار، على حد قوله، عناصر في تنظيم داعش، مختبئين في المنطقة ويشنون دائما هجمات ضد قوات سوريا الديموقراطية، التي لا تزال تلاحقهم بدعم من التحالف الدولي.

ولم توجّه القوات الأميركية اتهاماً إلى أي جهة. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الكولونيل جو بوتشينو، إن هجمات مماثلة "تضع قوات التحالف والسكان المدنيين في خطر، وتقوّض الاستقرار والأمن اللذين كان منالهما صعباً في سوريا والمنطقة".

واستهدفت مسيرة تركية الثلاثاء قاعدة مشتركة لقوات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية في محافظة الحسكة، ما عرّض القوات الأميركية والأفراد لـ"خطر" وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لسنتكوم الأربعاء، دون تسجيل إصابات.

وخلال الأسبوع الماضي، تعرّضت قاعدة القرية الخضراء في حقل العمر النفطي، التي تعد من أكبر القواعد الأميركية في شرق سوريا، لاستهداف صاروخي.

وقال الجيش الأميركي إنه يحقق في الحادثة، فيما أفاد المرصد السوري إن الصواريخ انطلقت من موقع توجد فيه مجموعات موالية لإيران في مدينة الميادين القريبة.

وتنتشر قوات التحالف الدولي وأبرزها القوات الأميركية، في مناطق نفوذ القوات الكردية وحلفائها في شمال شرق وشرق سوريا. كما توجد القوات الأميركية في قاعدة التنف جنوباً الواقعة قرب الحدود الأردنية والعراقية.