مونديال قطر 2022: بولندا تتقدم على السعودية 1-0 في الشوط الأول من المباراة

انطلقت صافرة بداية المباراة بين السعودية وبولندا عند الساعة الثانية في مباراة يحسم الفوز بها انتقال البلد الخليجي إلى الدور الثاني للمرة الأولى من 1994.

وقد يشهد اليوم السابع من مونديال قطر 2022 في كرة القدم مفاجأة بحجم الجبال، بحال إقصاء الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي من دور المجموعات وتأهل غير متوقع للسعودية، فيما تبحث فرنسا حاملة اللقب عن بطاقة مبكرة لثمن النهائي وتونس عن مواصلة سيرها نحو أول ظهور في الأدوار الاقصائية.

شهدت الجولة الأولى فوزاً تاريخياً للسعودية على الأرجنتين 2-1، لتعيق بداية مشوار ميسي نحو الظفر باللقب الأول والأخير في مسيرته الزاخرة، كي يسير على خطى "الولد الذهبي" دييغو مارادونا الراحل قبل سنتين.

خيبة وضعت الأرجنتين، بطلة 1978 و1986، أمام ضرورة عدم تلقي خسارة ثانية السبت أمام المكسيك، كي لا تجد نفسها باكراً خارج الحسابات الرسمية، ويتلقى ابن الخامسة والثلاثين وأفضل لاعب في العالم سبع مرات صفعة أخيرة مدوية.

ولن تكون المكسيك لقمة سائغة أمام "ألبيسيلستي"، خصوصاً وانها تبحث عن ثأر قديم بعد اقصائها من ثمن النهائي مرتين أمام الأرجنتين في 2006 بعد التمديد 2-1 و2010 بنتيجة 3-1.