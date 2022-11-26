مونديال 2022: فرنسا أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بثنائية مبابي في شباك الدنمارك 2-1

باتت فرنسا، حاملة اللقب، أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، بفوزها على الدنمارك بثنائية لنجمها كليان مبابي 2-1، السبت على ملعب 974 في الدوحة في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وكانت فرنسا البادئة بالتسجيل عبر مبابي (61)، وردّت الدنمارك بواسطة مدافع برشلونة الإسباني أندرياس كريستنسن (68)، قبل أن يحقق نجم باريس سان جرمان ثنائيته في الدقيقة 86، في ثاني فوز للديوك عززوا به موقعهم في الصدارة برصيد ست نقاط، بفارق نقطة واحدة أمام أستراليا الفائزة على تونس 1-صفر في افتتاح الجولة بملعب الجنوب في الوكرة.

تونس مهددة بالخروج من كأس العالم بعد خسارة من أستراليا

وبعد خسارتها أمام أستراليا 1-صفر، تتعقد مهمة تأهل تونس لدور 16 لأول مرة بتاريخها بالنهائيات يوم السبت.

وسجل المهاجم ميتشل ديوك هدف اللقاء الوحيد من ضربة رأس في الدقيقة 23 مستغلا إحدى الفرص النادرة على مرمى الحارس أيمن دحمان، لتتعافى أستراليا سريعا من الخسارة 4-1 من فرنسا في الجولة الأولى.

وجمعت تونس نقطة واحدة من مباراتين بعد تعادل ملحمي مع الدنمارك في المجموعة الرابعة، لكن بدا أنها تعاني يوم السبت من الإرهاق أمام أستراليا القوية بدنيا، وغابت الحلول الهجومية لفريق المدرب جلال القادري.

وستلعب تونس مع فرنسا في الجولة الأخيرة الحاسمة.

وقال جلال القادري مدرب تونس "خسرنا مباراة مصيرية، لكننا سنقدم كل ما لدينا في المباراة الأخيرة" مشيرا إلى أنه سيدخل عدة تغييرات على تشكيلته أمام فرنس