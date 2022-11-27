بيان: سقوط طائرة حربية في مصر أثناء تدريب ونجاة طاقمها

قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية في بيان عبر صفحته على فيسبوك يوم الأحد إن طائرة مقاتلة سقطت خلال تدريب دون سقوط قتلى أو حدوث أضرار.

وقال البيان "في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم الأحد سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني ونجاة طاقمها دون حدوث أي أضرار بمنطقة سقوط الطائرة".

ولم يذكر المتحدث طراز الطائرة ولم يحدد عدد أفراد طاقمها أو موقع الحادث.