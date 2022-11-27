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مصر

بيان: سقوط طائرة حربية في مصر أثناء تدريب ونجاة طاقمها

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بقلم:  يورونيوز
طائرة مقاتلة تابعة للقوات المسلحة المصرية
طائرة مقاتلة تابعة للقوات المسلحة المصرية   -   حقوق النشر  Egyptian military via AP

قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية في بيان عبر صفحته على فيسبوك يوم الأحد إن طائرة مقاتلة سقطت خلال تدريب دون سقوط قتلى أو حدوث أضرار.

وقال البيان "في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم الأحد سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني ونجاة طاقمها دون حدوث أي أضرار بمنطقة سقوط الطائرة".

ولم يذكر المتحدث طراز الطائرة ولم يحدد عدد أفراد طاقمها أو موقع الحادث.

المصادر الإضافية • رويترز