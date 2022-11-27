قبل لقاء كروي مشحون.. إيران تحتج على نزع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم شعار الجمهورية الإسلامية

احتج الاتحاد الإيراني لكرة القدم الأحد على إزالة نظيره الأمريكي كلمة "الله" من علم الجمهورية الإسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل المباراة المقبلة بين منتخبي البلدين، الخصمين اللدودين.

في لقاء مشحون سياسياً، يواجه منتخب إيران نظيره الأمريكي في مباراته الأخيرة في المجموعة الثانية، الثلاثاء المقبل، وسيؤدي فوزه إلى ترشحه لثمن النهائي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وشهدت إيران أكثر من شهرين من التظاهرات التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) إثر توقيفها بسبب انتهاكها المزعوم لقواعد لباس المرأة الصارمة في البلاد.

وقالت وكالة "إرنا" الايرانية الرسمية "في تصرف غير مهني، أزالت صفحة إنستغرام الخاصة بالاتحاد الأمريكي لكرة القدم رمز الله من العلم الإيراني". وأضافت "أرسل الاتحاد الإيراني لكرة القدم رسالة إلكترونية إلى فيفا ليطالبه بإصدار تحذير جاد إلى الاتحاد الأمريكي".

يتألف علم الجمهورية الإسلامية من ثلاثة شرائط أفقية بالأحمر والأبيض والأخضر مع كلمة "الله" بخط منمّق في الوسط. وأزيلت الكلمة من العلم في منشورين على صفحتي الاتحاد الأمريكي في إنستغرام وتويتر.

وقال مسؤول إعلامي من الاتحاد الأمريكي "لقد كانت صورة لمرة واحدة لإظهار التضامن مع النساء في إيران"، مضيفاً أنه لم يتم تغيير العلم على الموقع الإلكتروني للاتحاد.

وصرح متحدث باسم اتحاد كرة القدم الأمريكي للصحفيين في وقت لاحق بأن المنشور أزيل واستبدل بآخر يعرض العلم الصحيح، لكنه أضاف "ما زلنا ندعم نساء إيران".

بعض المحتجات في إيران نزعوا أيضاً شعار الجمهورية الإسلامية من العلم خلال التظاهرات Alessandra Tarantino/AP

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عبر تويتر إن المنتخب الأمريكي "انتهك ميثاق فيفا، وعقوبته المناسبة الإيقاف 10 مباريات". وأضافت أنه "يجب إقصاء" المنتخب الأمريكي من كأس العالم.

وقطعت الولايات المتحدة وإيران العلاقات الدبلوماسية عام 1980 بعد أشهر من احتجاز طلاب عشرات الأمريكيين رهائن في السفارة الأمريكية في طهران.

من جهته، قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي السبت إن التفاوض مع الولايات المتحدة لن ينهي "الاضطرابات" التي هزت الجمهورية الإسلامية خلال الشهرين الماضيين.

عندما تواجه منتخبا إيران والولايات المتحدة في كأس العالم 1998، سلّم اللاعبون الإيرانيون نظراءهم الأمريكيين وروداً بيضاء، ترمز إلى السلام.