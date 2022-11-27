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تركيا

إردوغان: تركيا ومصر ستباشران عملية بناء العلاقات

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي في قطر
الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي في قطر   -   حقوق النشر  Turkish Presidency via AP

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تصريحات أُذيعت يوم الأحد إن عملية بناء العلاقات مع مصر ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين وإن المحادثات ستتطور انطلاقاً من ذلك.

وبعد سنوات من التوتر بين البلدين، صافح إردوغان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قطر الأسبوع الماضي فيما وصفه بيان للرئاسة المصرية بأنه بداية جديدة في العلاقات الثنائية بينهما.

وفي برنامج حواري تلفزيوني تم تسجيله في محافظة قونية التركية يوم السبت، قال إردوغان إنه تحدث مع السيسي لنحو 30 إلى 45 دقيقة في ذلك اللقاء على هامش بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وقال إردوغان "لقد ركزنا المحادثات مع السيد السيسي هناك وقلنا لنتبادل الآن زيارات الوزراء على مستوى منخفض. بعد ذلك، دعونا نوسع نطاق هذه المحادثات"، وأشار أيضاً إلى إمكانية تحسين العلاقات مع سوريا.

وقال "يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها مع سوريا في المرحلة القادمة مثلما جرى مع مصر".

وتوترت علاقات أنقرة مع القاهرة منذ أن قاد السيسي، قائد الجيش آنذاك، الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013 إثر احتجاجات على حكمه. وكان إردوغان يدعم مرسي بشدة.

وبدأ البلدان مشاورات بين كبار مسؤولي وزارتي الخارجية العام الماضي وسط مساع من تركيا لتخفيف التوتر مع مصر والإمارات وإسرائيل والسعودية.

المصادر الإضافية • رويترز