توقع تساقط الثلوج بكثافة على كييف مع استمرار انقطاع الكهرباء عن مناطق كثيرةمحادثة
توقعت الأرصاد الجوية تساقط الثلوج بغزارة في العاصمة الأوكرانية كييف، ابتداء من يوم الأحد، مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر بينما لا يزال ملايين الأشخاص يعيشون في المدينة والمناطق المحيطة بها بلا كهرباء وتدفئة.
آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا من المناحي المختلفة في الميدان والسياسة والدبلوماسية
توقع تساقط الثلوج بكثافة على كييف مع استمرار انقطاع الكهرباء عن مناطق كثيرة
توقعت الأرصاد الجوية تساقط الثلوج بغزارة في العاصمة الأوكرانية كييف ابتداء من يوم الأحد مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر بينما لا يزال ملايين الأشخاص يعيشون في المدينة والمناطق المحيطة بها بلا كهرباء وتدفئة.
وقالت شركة أوكرنرجو لتشغيل شبكة الكهرباء يوم السبت إن منتجي الكهرباء تمكنوا من تغطية ثلاثة أرباع احتياجات الاستهلاك فقط مما استلزم فرض قيود وانقطاع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد.
وقال سيرجي كوفالينكو كبير مسؤولي العمليات في شركة ياسنو التي تزود كييف بالطاقة إن الوضع في المدينة قد تحسن لكنه لا يزال "صعبا للغاية".
وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن ستة ملايين شخص انقطعت عنهم الكهرباء يوم الجمعة بعد أحدث عمليات قصف روسية الأسبوع الماضي والذي ألحق أسوأ أضرار حتى الآن بأوكرانيا وأدى إلى ترك الملايين بلا كهرباء أو ماء أو تدفئة.
مسؤول: إخماد حريق في منشأة لتكرير النفط في روسيا
قال إيغور كوبزيف حاكم منطقة إيركوتسك الروسية إن حريقا اندلع في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد في منشأة أنجارسك لتكرير النفط في سيبيريا تم إخماده.
وقال كوبزيف لرويترز إنه لم تقع إصابات ولم يتأثر العمل في المنشأة.
والمنشأة، أحد أكبر مصانع تكرير النفط في سيبيريا، مملوكة لشركة أنجارسك للبتروكيماويات التابعة لروسنفت أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، وتقع بالقرب من بحيرة بايكال في جنوب سيبيريا.
استعادة تدريجية للكهرباء
قالت شركة أوكرنرجو لتشغيل شبكة الكهرباء الأوكرانية يوم السبت، إن منتجي الكهرباء تمكنوا من تغطية ثلاثة أرباع احتياجات الاستهلاك فقط، مما استلزم فرض قيود وانقطاع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد. وقال سيرغي كوفالينكو كبير مسؤولي العمليات في شركة ياسنو التي تزود كييف بالطاقة، إن الوضع في المدينة قد تحسن لكنه لا يزال "صعبا للغاية".
وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن ستة ملايين شخص انقطعت عنهم الكهرباء يوم الجمعة، بعد أحدث عمليات قصف روسية الأسبوع الماضي، والذي ألحق أسوأ أضرار حتى الآن بأوكرانيا وأدى إلى ترك الملايين بلا كهرباء أو ماء أو تدفئة. وتقول روسيا إنها لا تستهدف السكان المدنيين، بينما قال الكرملين إن هجمات موسكو على البنية التحتية للطاقة هي نتيجة لعدم استعداد كييف للتفاوض.
زيلنسكي ينتقد
انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة رئيس بلدية كييف، بسبب ما وصفه بسوء أدائه في إنشاء ملاجئ طارئة لمساعدة من يفتقرون للكهرباء والتدفئة بعد الهجمات الروسية، وذلك في خلاف علني نادر بين زعماء أوكرانيا.
وقالت شركة أوكرنرجو إن انقطاع الكهرباء سيستمر وحثت على استخدام الكهرباء في حدود. وقالت في بيان على تيليغرام: "نود أن نذكركم بأن كل أوكراني عادت الكهرباء لمنزله يمكن أن يساعد في إعادتها للآخرين بشكل أسرع، وذلك ببساطة عن طريق الاقتصاد في استهلاك الكهرباء".
ومن المتوقع استمرار تساقط الثلوج في كييف التي كان عدد سكانها 2.8 مليون نسمة قبل الحرب حتى منتصف الأسبوع، بينما من المتوقع أن تظل درجات الحرارة تحت الصفر.