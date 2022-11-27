مونديال 2022: كوستاريكا تهزم اليابان بصعوبة 1-0 وتسدي خدمة لألمانيا

حققت كوستاريكا فوزاً صعباً على اليابان 1-صفر الأحد على استاد أحمد بن علي ضمن منافسات المجموعة الخامسة من مونديال قطر 2022، وأسدت في الوقت ذاته خدمة كبيرة لألمانيا قبل مباراتها ضد إسبانيا لاحقا.

وسجل كيشر فولر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81. وعوّضت كوستاريكا خسارتها الفادحة أمام إسبانيا بسباعية نظيفة في الجولة الاولى، في حين فشل المنتخب الياباني في تحقيق فوزه الثاني في البطولة بعد أول مدو ضد المانيا 2-1.

في المقابل، كانت ألمانيا تواجه خطر الخروج لو حصدت اليابان التعادل أو الفوز، وذلك في حال خسارتها ضد إسبانيا، لكنها الآن تستطيع حتى السقوط ضد منافستها وتبقى في السباق نحو انتزاع احدى البطاقتين.

وتلتقي إسبانيا مع اليابان الخميس في الجولة الأخيرة، وألمانيا مع كوستاريكا.

ورغم الفوز المدوي على ألمانيا 2-1 في مستهل مشوار "الساموراي الأزرق" في البطولة، قرّر مدربه هاجيمي مورياسو اجراء خمسة تبديلات على التشكيلة الأساسية، طالت أبرزها مشاركة ريتسو دوان الذي نزل بديلاً ضد المانيا وسجّل هدفا.

ودخل المنتخب الياباني المباراة وعينه على كسب النقاط الثلاث التي ستضعه في موقف قوي جداً لبلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الرابعة في تاريخه بعد 2002 عندما تشارك في استضافة البطولة مع كوريا الجنوبية و2010 و2018.

في المقابل، دخلت كوستاريكا التي بلغت ربع نهائي مونديال البرازيل عام 2014 قبل ان تخسر بصعوبة امام هولندا بركلات الترجيح، المباراة لتعويض خسارتها القاسية امام اسبانيا بسباعية نظيفة.

وقال الكولومبي لويس فرناندو سواريس مدرب كوستاريكا "قمنا بعملنا كالمعتاد. هذا يؤكد ان المباراة السابقة كانت حادثة عابرة. تحمّلنا المسؤوليات، لعبنا والأهم هي النتيجة".

جاء الشوط الاول رتيبا للغاية وكان الحارسان ضيفي شرف على المباراة نظراً لارتكاب لاعبي اليابان العديد من الاخطاء في التمرير، في حين كانت هجمات كوستاريكا خجولة للغاية.

لاعب منتخب ايابان تاكوما أسامو AP Photo/Darko Bandic

وفي مطلع الشوط الثاني، اجرى مدرب اليابان تعديلات عدّة على تشكيلته، واستهله فريقه بقوة من خلال تسديدة قوية لهيديماسا موريتا كان لها كيلور نافاس بالمرصاد (47)، ثم رأسية ضعيفة لأسانو بين يدي نافاس (48).

وسنحت ركلتان حرتان لليابان على مشارف المنطقة من دون ادراك الشباك.

وفي غمرة السيطرة اليابانية، وفي اول تسديدة نحو المرمى الياباني في الشوط الثاني نجحت كوستاريكا في افتتاح التسجيل عندما اخطأ الدفاع الياباني في الخروج من منطقته، فانتزع يلتسين تيخيدا الكرة ومررها باتجاه كيشر فولر سدّدها لولبية من خارج المنطقة لمسها الحارس الياباني المتقدم شويتشي غوندا من دون أن يمنع دخولها مرماه (81).

وللمفارقة، فان تسديدة فولر كانت الاولى لمنتخب بلاده في هذه البطولة تصيب المرمى. وحاول المنتخب الياباني ادراك التعادل في اواخر المباراة لكن من دون طائل.