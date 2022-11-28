English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
العالم
عاجل

جمهورية إفريقيا الوسطى: طائرة قادمة من الأجواء الخارجية تغير على عسكريين و"حلفاء روس"

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة في جمهورية افريقيا الوسطى
جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة في جمهورية افريقيا الوسطى   -   حقوق النشر  Jerome Delay/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

أكدت جمهورية إفريقيا الوسطى أن طائرة قادمة من الأجواء الخارجية نفذت غارة جوية خلال الليل على مخيم لعسكريين و"حلفائهم الروس" شمال البلاد، قبل أن "تغادر الأجواء إلى بلد مجاور". 

وأوضحت الحكومة في بيان أن القصف استهدف قواعد عسكرية في مدينة بوسانغوا "إضافة إلى مصنع للقطن".  ويواجه الجيش في الجمهورية مدعوماً بمئات المقاتلين من مجموعة فاغنر الروسية المتمردين. وتصف بانغي عناصر فاغنر دائماً بـ"الحلفاء".  

وهذه أول مرة تعلن فيها الحكومة عن هجوم مشابه منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2013. وقالت الحكومة إن القصف خلف أضراراً مادية كبيرة وإن الطائرة التي استخدمت فيه توجهت شمالاً قبل أن تعبر الحدود نحو تشاد.

وأشارت تقارير إلى مساعي روسيا إلى التموقع في القارة السمراء من خلال مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، والتي تضاعف انتشار عناصرها مؤخراً في عدة دول إفريقية، أبرزها مالي وإفريقيا الوسطى وليبيا والسودان.

المصادر الإضافية • أ ف ب