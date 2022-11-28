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المغرب

سرقة منزل خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب السابق في فرنسا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
مدرب المنتخب المغرب السابق البوسني وحيد خليلودجيتش
مدرب المنتخب المغرب السابق البوسني وحيد خليلودجيتش   -   حقوق النشر  أ ب

تعرض منزل مدرب المنتخب المغرب السابق البوسني وحيد خليلوزيتش للسرقة في فرنسا، بحسب ما أكّد مصدر في الشرطة الفرنسية الإثنين لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر إن اللصوص اقتحموا بعد ظهر الأحد نافذة في الجزء الخلفي من البيت الواقع في لوفيسين (إيفلين) ثم استولوا على الخزنة التي كانت تحتوي على نقود ومجوهرات وساعات فاخرة.

وفيما تُقدّر المسروقات بنحو 80 ألف يورو، فتحت الشرطة القضائية تحقيقا بالسرقة التي اكتشفت في نهاية اليوم.

وأقيل خليلوزيتش من منصبه مدربا للمنتخب المغربي في آب/أغسطس الماضي، بعدما قاده الى نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في قطر.

ودرّب خليلوزيتش سابقاً باريس سان جرمان وليل ورين ونانت في فرنسا، ومنتخبات الجزائر وساحل العاج واليابان.

المصادر الإضافية • أ ف ب