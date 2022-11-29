"الموتى يتوافدون".. الجريمة والعنف يثقلان الحمل على مشارح المكسيك

تضاعف معدل جرائم القتل في المكسيك ثلاث مرات منذ عام 2006 - عندما أدى اشتداد حرب الحكومة على عصابات المخدرات إلى تصاعد العنف - من 9.6 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة إلى 28 جريمة قتل للعدد نفسه من السكان في عام 2021.

يعتقد على نطاق واسع أن العديد من الضحايا دفنتهم السلطات دون التعرف على هوياتهم.

تقول نوفيا مايسترو، عالمة الأنثروبولوجيا الجنائية في مكسيكو سيتي، إن "الموتى يتوافدون والناس يختفون باستمرار" في تعليقها على أزمة نظام الطب الشرعي الذي تثقله جرائم العنف في البلاد.

يقول خبراء إن أزمة الطب الشرعي تُفَسَّر أيضاً بنقص الأموال والموظفين ومختبرات اختبار الحمض النووي السريع وقاعدة بيانات جينية موحدة.