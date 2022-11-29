قطر تبرم اتفاقا لمد ألمانيا بالغاز لمدة 15 عاماً

قال سعد الكعبي رئيس قطر للطاقة إن شركته وقعت يوم الثلاثاء اتفاقا مع شركة كونوكو فيليبس لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا لمدة 15 عاما على الأقل ابتداء من عام 2026.

وستوفر الصفقة لألمانيا مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، تصل من رأس لفان في قطر إلى محطة الغاز الطبيعي المسال في برونسبوتل بشمال ألمانيا.

وقال الكعبي في مؤتمر صحفي مشترك مع كونوكو فيليبس "ألمانيا تمثل أكبر سوق للغاز في أوروبا... ونحن ملتزمون بدعم أمن الطاقة فيها".

وأفاد الكعبي أن الاتفاقيتين بين برلين والدوحة "تساهمان في دعم جهودنا في تعزيز أمن الطاقة في أوروبا بشكل عام وفي جمهورية ألمانيا الاتحادية بشكل خاص".