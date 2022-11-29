شاهد: سراييفو في المركز الثالث عالميًا في نسبة التلوث

حلت عاصمة البوسنة والهرسك سراييفو بالمركز الثالث عالميًا في نسبة تلوث الهواء، بحسب موقع "أي كيو إير" المتخصص في قياس جودة الهواء في العالم.

بينما حلت مدينة لاهور في باكستان في المركز الأول حيث بلغ مؤشر التلوث 226. تلتها دلهي الهندية بمؤشر 201 بينما جاءت بلغراد في المرتبة الرابعة.

وبلغت درجة مقياس التلوث في سراييفو 176 مع تركيز جزئيات PM2.5، وهذا يعادل 17.8 ضعف القيمة الإرشادية السنوية لجودة الهواء لمنظمة الصحة العالمية.

وتحت هذه الأرقام ينصح بارتداء الاقنعة في الخارج، واستخدام أجهزة تنقية الهواء في المنازل. وإجراءات أخرى تقلل من مخاطر التلوث.