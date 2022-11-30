English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
اليابان

اليابان تدرس شراء ما يصل إلى 500 صاروخ توماهوك كروز أمريكي

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
صاروخ كروز أمريكي الصنع
صاروخ كروز أمريكي الصنع   -   حقوق النشر  AP Photo

ذكرت صحيفة يوميوري يوم الأربعاء أن اليابان تدرس شراء ما يصل إلى 500 صاروخ كروز أمريكي الصنع من طراز توماهوك بحلول السنة المالية المنتهية في مارس آذار 2028 مع تسريعها الاستعدادات لتحسين قدرات الهجوم المضاد.

وتواصل طوكيو أكبر تعزيز للأسلحة منذ الحرب العالمية الثانية في مواجهة التحديث العسكري السريع لبكين ومع إطلاق كوريا الشمالية عشرات الصواريخ في اتجاهها هذا العام.

وردا على سؤال حول تقرير يوميوري، قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن أي شيء.

وتخطط اليابان لمراجعة استراتيجيتها للأمن القومي بالإضافة إلى المواقف الدفاعية الأساسية الأخرى بحلول نهاية العام. وقالت بالفعل إنها تعتزم توسيع مدى الصواريخ الأرضية كجزء من استراتيجية جديدة لمنح جيشها القدرة على ضرب أهداف بعيدة في البحر والبر.

ويمكن للصاروخ توماهوك ضرب أهداف على مسافة تزيد على 1000 كيلومتر، مما يضع أجزاء من الصين والشرق الأقصى الروسي في مداه.

وذكرت صحيفة نيكي اليومية بشكل منفصل هذا الشهر أن اليابان تدرس أيضا نشر صواريخ فرط صوتية (تفوق سرعة الصوت عدة مرات) بحلول عام 2030 لتعزيز الردع.