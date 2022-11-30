مونديال قطر: مشجع تونسي يدخل الملعب حاملاً علم فلسطين خلال مباراة تونس وفرنسا

وثقت كاميرات التلفزيونات التي تنقل مباريات كأس العالم التي تحتضنها قطر، أحد المشجعين وهو يقتحم أرضية الملعب في الدوحة، خلال مباراة تونس وفرنسا حاملا العلم الفلسطيني. وحقق مقطع فيديو الشاب وفي يده العلم الفلسطيني خلال الشوط الثاني من المباراة، انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأمن يلقي القبض على الشاب Petr David Josek/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

وحقق منتخب تونس فوزاً تاريخياً لكنه يبقى معنويا، على نظيره الفرنسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، على ملعب المدينة التعليمية، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول للمجموعة الرابعة لمونديال قطر.

وأهدى المهاجم المخضرم وهبي الخزري تونس الفوز لبلاده التي ورغم الهدف إلا أنها ودّعت المنافسة نظراً لفوز أستراليا على الدنمارك. وهذا هو ثالث فوز لمنتخب "نسور قرطاج" في سادس مشاركة في كأس العالم لم يتجاوز خلالها دور المجموعات، بعد المكسيك 3-1 عام 1978 وبنما 2-1 عام 2018، والأول على فرنسا.