English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
الولايات المتحدة الأمريكية

دي جي خالد يعرض خزانة أحذيته كمكان للإقامة على "إير بي آن بي"

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
خزانة أحذية دي جي خالد
خزانة أحذية دي جي خالد   -   حقوق النشر  AP Photo

قام الموسيقي الأمريكي المعروف باسم دي جي خالد بعرض خزانه أحذيته كموقع للإقامة على موقع "إير بي آن بي" (Airbnb) مقابل 11 دولاراً لليلة الواحدة.

وقد أعاد الفنان، الحائز على جائزة غرامي، تصميم خزانة ملابسه في ميامي بمساعدة "إير بي آن بي" (Airbnb)، بحيث تصبح جاهزة لاستقبال الزبائن خلال عطلة نهاية الأسبوع بيومي الخامس والسادس من ديسمبر - كانون الأول القادم. وتضم الخزانة أكثر من 10000 زوج من أحذية خالد الرياضية.

ويعبر سعر 11 دولارا لليلة عن عدد التسجيلات التي أصدرها خالد وقياس أحذيته طبقاً للقياسات الأمريكية. وسيحصل الضيوف على زوج من حذاء (We The Best Air Jordan 5s) وملاحظة مكتوبة بخط اليد من خالد.