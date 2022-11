الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إنشاء محكمة خاصة بجرائم الحرب الروسية في أوكرانيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي سيحاول إنشاء محكمة متخصصة، تدعمها الأمم المتحدة، للتحقيق في جرائم الحرب التي يحتمل أن تكون روسيا ارتكبتها في أوكرانيا ومقاضاة مرتكبيها.

وقالت فون دير لاين "نحن على استعداد لبدء العمل مع المجتمع الدولي للحصول على أوسع دعم عالمي ممكن لهذه المحكمة المتخصصة".

وتنفي روسيا التي تصف أعمالها في أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة" استهداف المدنيين.

Russia must pay for its horrific crimes.



We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.



With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/vaI7dqda74