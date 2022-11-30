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أوكرانيا
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الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إنشاء محكمة خاصة بجرائم الحرب الروسية في أوكرانيا

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بقلم:  يورونيوز
Bernat Armangue
Bernat Armangue   -   حقوق النشر  /Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

قال حاكم محلي إن القوات الأوكرانية قصفت محطة كهرباء في عدة هجمات على منطقة كورسك الروسية يوم الثلاثاء، مما تسبب في انقطاع جزئي للتيار الكهربائي.

وقال رومان ستاروفويت، حاكم منطقة كورسك، عبر تطبيق تيليجرام "كان هناك إجمالا حوالي 11 عملية إطلاق (هجوما). أصيبت محطة للكهرباء.

"بسبب هذا، هناك انقطاع جزئي في التيار الكهربائي في مقاطعتي سودجا وكورينيفو"، وهما جزء من منطقة كورسك الروسية وتقعان على الحدود الشمالية الشرقية لأوكرانيا.

وأضاف أنه لا توجد معلومات حتى الآن عن إصابات محتملة.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير. ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها، كما لم تعلق على الفور.

واتهمت السلطات الروسية في المناطق المتاخمة لأوكرانيا كييف مرارا بمهاجمة أهداف مثل خطوط الكهرباء ومخازن الوقود والذخيرة.

09:33

فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إنشاء محكمة لجرائم الحرب الروسية

 قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي سيحاول إنشاء محكمة متخصصة، تدعمها الأمم المتحدة، للتحقيق في جرائم الحرب التي يحتمل أن تكون روسيا ارتكبتها في أوكرانيا ومقاضاة مرتكبيها.

وقالت فون دير لاين "نحن على استعداد لبدء العمل مع المجتمع الدولي للحصول على أوسع دعم عالمي ممكن لهذه المحكمة المتخصصة".

وتنفي روسيا التي تصف أعمالها في أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة" استهداف المدنيين.

09:04

09:04

وزراء خارجية حلف الأطلسي يسعون لتهدئة مخاوف الدول المجاورة لروسيا

سيسعى وزراء خارجية الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي يوم الأربعاء إلى تهدئة مخاوف الدول المجاورة لروسيا والتي تخشى أن تزعزع موسكو استقرارها في ظل استمرار الصراع في أوكرانيا الذي يؤثر على إمدادات الطاقة ويرفع الأسعار.

وتعهدت دول الحلف يوم الثلاثاء بتقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا لإصلاح الأضرار الشديدة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة جراء القصف الروسي في ما قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج إن موسكو تستخدم طقس الشتاء البارد "كسلاح حرب".

وقال ستولتنبرج في تصريحات يوم الثلاثاء إن الحلف الذي يضم 30 دولة عضو سيجري محادثات مع مولدوفا وجورجيا والبوسنة والهرسك، وهي الدول التي "تواجه ضغوطا من روسيا".

وأضاف "سنتخذ المزيد من الخطوات لمساعدتهم على حماية استقلالهم وتعزيز قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم"، مشيرا إلى أن من مصلحة حلف الأطلسي ضمان سلامتهم.

07:30

07:30

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شاهد: الأوكرانيون بحاجة إلى التدفئة تحسباً لفصل شتاء بارد

تركت الهجمات الصاروخية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا ملايين السكان بدون كهرباء في الفترة التي تسبق الشتاء. إيلينا إحدى المواطنات الأوكرانيات أكدت بحزن أنهم يحصلون فقط على 4 ساعات من الكهرباء يومياً وهي كمية قليلة في منطقة تشهد شتاء في غاية القساوة. وتقطن إيلينا بالجزء الشمالي من كييف، وقد قدمت لتدفئة نفسها في نقطة تدفئة مؤقتة أقامتها السلطات المحلية بعد تدهور الوضع الإنساني.

07:06

ماكرون يصل إلى واشنطن للبحث مع بايدن في الحرب في أوكرانيا 

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إلى واشنطن في زيارة دولة هي الثانية له للولايات المتحدة ما يعتبره "شرفًا" يأمل في الاستفادة منه لإعطاء دفع لمساعيه الدبلوماسية بشأن الحرب في أوكرانيا والاعتراض على النزعة الحمائية الأميركية.

سيحاول الأميركيون من جهتهم بذل قصارى جهدهم لمنع أدنى احتكاك أو بيان بارد اللهجة، من التأثير على أول زيارة دولة ينظمها جو بايدن.

وأشاد الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي الاثنين بالرئيس الفرنسي "الديناميكي"، مؤكدا أن فرنسا هي "في صلب" كل القضايا الدولية، من الحرب في أوكرانيا إلى نفوذ الصين المتعاظم.

المصادر الإضافية • وكالات