باريس "تستنكر" استدعاء سفيرها في إيران

عبرت فرنسا الخميس عن استيائها من استدعاء سفيرها في طهران نيكولا روش إلى وزارة الخارجية الإيرانية، وجددت "إدانتها الشديدة للقمع المستمر والاعتداءات المتعددة على الحريات الأساسية في إيران".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "تستنكر وزارة أوروبا والشؤون الخارجية استدعاء السلطات الإيرانية للسفير الفرنسي لدى طهران في 30 تشرين الثاني/نوفمبر ردا على اعتماد الجمعية الوطنية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر قرارًا يدعم الحركة من أجل الحرية في إيران".