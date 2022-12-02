كلمة بدلت حياته.. تعرف على "رجل المترو" أحد أبرز المعالم في كأس العالم 2022

"مترو .. مترو"، كلمة واحدة كانت كفيلة بتبديل حياة الشاب الكيني أبو بكر عباس وتحويله من مجرد عامل بسيط في مونديال قطر 2022 إلى أحد أبرز معالم الحدث الرياضي الكبير، حتى تصدر اسمه الجديد "رجل المترو" "Metro Man" لائحة الأوسمة الأكثر تداولا في مختلف أنحاء العالم.

يعمل عباس إلى جانب المثات من المرشدين المنتشرين في مختلف أنحاء الدوحة، ووظيفته الأساسية ترتكز على توجيه المشجعين الحاضرين في الملاعب لمتابعة مباريات كأس العالم إلى اتجاه محطة المترو، كي لا يضلوا طريقهم.

على كرسي مرتفع يجلس عباس وبيده يد كبيرة الحجم بنفسجية اللون، وتحمل شكل الإشارة التي تتجه صوب محطة المترو، لتنبيه المشجعين إلى الطريق الصحيح.

وإلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وكبار اللاعبين الذين استقطبت مشاركتهم في كأس العالم الكثير من المحبين والعشاق الذين يتوافدون من مختلف أنحاء العالم لمشاهدتهم والتقاط الصور إلى جانبهم، يتوافد المشجعون اليوم وبشكل خاص إلى الموقع الذي يجلس فيه "رجل المترو"، كما بات يعرف اليوم، لالتقاط الصور معه.

هذا وفي خطوة فريدة، قرر بوراك أوزدمير، الشيف التركي الشهير الذهاب إلى موقع جلوس عباس، وإعداد له وجبة طعام طازجة أمام أعين آلاف الجماهير، ولقيت هذه الخطوة استحسانا كبيرا من طرف الكثير من الحاضرين ومستخدمي المنصات الرقمية.

ودعا مبارك الخيارين الحطومة إلى توظيف الشاب الكيني في مطار حمد الدولي، وكتب في تغريدة نشرها عبر تويتر : "من الأفضل توظيف أخونا عباس أبوبكر( رجل المترو ) في مطار حمد الدولي لإرشاد المسافرين بطريقته الخاصة، كونه اصبح ايقونه عالمية في كأس العالم قطر 2022 ".

وكتب الإعلامي حسن الساعي مقدم برنامج" بصراحة " على شاشة تلفزيون قطر، عبر تويتر "اسعد الله صباحكم بإبتسامة.. هذا الرجل الطيب رجل المترو الذي أسعد المئات بتفانيه بعمله.. فأصبح علامة بارزة في بطولة كل العرب".

بدوره، قال مهند الحسون: " جمال و روعة كأس العالم أن ترى هذا الإنسان البسيط (رجل المترو) يتخطى شهرة نجوم كـ ميسي و رونالدو.. تم استضافته في احدى مباريات البطولة شوفوا تفاعل الجمهور.. كرة القدم توحد شعوب العالم".

هذا ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تغريدة عبر تويتر جاء فيها: " انتشرت مقاطع رجل المتروبشكل كبير بفضل أسلوبه الجذاب في توجيه المشجعين إلى محطة المترو".

ونظرا لطريقته المختلفة والطريفة في إرشاد المشجعين، تم تكريم الشاب الكيني، هذا ودعي من جانب اللجنة المنظمة للبطولة إلى استاد البيت لمتابعة مباراة انجلترا وأمريكا في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، وسمح له بالنزول إلى أرض الملعب.

وفي تصريحات أدلى بها للعديد من وسائل الإعلام، أكد أبو بكر أنه أنشأ حسابا على تطبيق تيك توك، وأنه يفكر في استثمار الشهرة الواسعة التي حققها بتقديم محتوى عبر منصات التواصل، بعد انتهاء فترة عمله في قطر والتي تتراوح لمدة 3 أشهر. وبلغ عدد متابعين رجل المترو بعد أيام من إنشاء حسابه على تيك توك أكثر من 50 ألف متابع.