مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قتل فلسطيني الجمعة برصاص الجيش الاسرائيلي عند مدخل حوارة في الضفة الغربية المحتلة. وفي حين قال حرس الحدود الاسرائيليون إنه حاول طعن احد عناصرهم، افاد مسؤول فلسطيني أنه قتل خلال شجار وفق ما صرح بذلك عضو بلدية حوارة وجيه عودة.

وافادت وزارة الصحة الفلسطينية: "باستشهاد مواطن عقب إطلاق الاحتلال النار عليه في حوارة جنوب نابلس في الضفة الغربية". وكتب حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في تغريدة: "اغتيال بدم بارد لمواطن فلسطيني في حوارة". وأرفق التغريدة بشريط فيديو يوثق عملية القتل.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني "منع الجيش طواقم الإسعاف التابعة للجمعية من التعامل مع مصاب أعلن عن استشهاده لاحقا"، لافتة الى اصابة 11 شخصا جراء الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

وصباح الجمعة، قالت القوات الاسرائيلية إنها نفذت عملية اعتقال لبسام حراز( 22 عاماً) "أحد المطلوبين في مدينة نابلس وهو أسير سابق"، واتهمته "بالضلوع بنشاط عسكري وتنفيذ هجمات ضدها.

وقال أحمد جبريل مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس: "إن طواقم الاسعاف نقلت إصابة بالرصاص الحي بالرأس والصدر إلى مستشفى رفيديا، خلال اقتحام مدينة نابلس".

والفلسطيني الذي قتل الجمعة هو التاسع منذ الثلاثاء في الضفة الغربية. وقتل معظم هؤلاء في اشتباكات أو مداهمات للقوات الإسرائيلية. وأثار التصعيد الأخير لأعمال العنف قلق المجتمع الدولي.

وحذر مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند الاثنين من أن الوضع في الضفة الغربية "وصل إلى نقطة الغليان". وقُتل ما لا يقل عن 145 فلسطينياً و26 إسرائيلياً هذا العام في جميع أنحاء الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ 1967 وإسرائيل ومدينة القدس المتنازع عليها.